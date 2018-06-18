Menbic'de bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığı açıklandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Askerlerimiz devriye gezmeye başladılar. Münbiç içine de girmeye başladılar.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi Fırat Kalkanı bölgesi ile Münbiç bölgesi arasına askerlerimiz girmeye başladı. Devriye gezmeye başladılar. Münbiç içine de girmeye başladılar. Bu süreçte YPG'liler Münbiç'ten çıkartılacak" dedi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır" denildi. (HABER MERKEZİ)

Dışişleri Bakanlığı: Menbic'de yol haritası belirlendi

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 18:38

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