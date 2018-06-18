Munzur Festivali 26-29 Temmuz arası yapılacak

DEDEF, 18'inci Munzur Kültür ve Doğa Festivali'ni 26-29 Temmuz tarihleri arasında yapacağını açıkladı.

Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) İnsan Hakları Derneği'nde (İHD) yaptığı basın toplantısıyla 18'inci Munzur Kültür ve Doğa Festivali'ni 26-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını açıklayarak katılım çağrısında bulundu. Dernek üyeleri ve sanatçıların katıldığı toplantıda, "Munzur'un coşkusuyla 26-29 Temmuz'da 18'inci Munzur Kültür ve Doğa Festivalinde Buluşalım" pankartı asıldı. Grup adına açıklamayı DEDEF Genel Sekreteri Hasan Şen yaptı.



Munzur Festivali'nin OHAL koşullarında, Dersim halkının doğasız, Dersim doğasının insansız kaldığı bir dönemde ortaya çıktığını söyleyen Şen, siyasi iktidarların ve sermayenin Dersim'e yönelik "zalim" uygulamalarının festivalin oluşmasına neden olduğunu vurguladı. Şen, "Festival, sokağa çıkma yasaklarıyla, baskıyla oluşturulmuş korku çemberini kırdı. Her şeyin karneye bağlandığı zamanlarda ekmeği, tuzu, özgürleştirdi. Sürgünün ve toprağına özlemin dermanı oldu. 1994 köy boşaltmaları, baraj, HES projeleri ve devlet baskısına karşı halkın çığlığı oldu" dedi.

'FESTİVAL DİRENENLERİN UMUDU OLDU'

Festivalin, insansızlaştırılmak, talan edilmek ve teslim alınmak istenen bir kentin varoluş mücadelesinde yerini aldığını vurgulayan Şen, "18 yıldır tüm baskı ve engellemelere rağmen kendini yenileyerek yoluna devam etti. Her yıl biraz daha güçlendi, gelişti. Ülkenin ve dünyanın dört bir yanından on binlerce yurttaşın coşkulu buluşmasına dönüştü. 18 yılda devlet baskısına, sermayenin saldırganlığına ve sürgüne direnenlerin umudunun bir parçası oldu" ifadelerini kullandı.

'MUNZUR HALKINDIR HALKIN KALACAK

Geçen sene festivali, valiliğin ve kayyum belediyesinin düzenlemek istediğini ve halkın tepkisi karşısında bundan vazgeçmek zorunda kalındığını hatırlatan Şen, "Dersim halkının yüksek itirazı ve festivalin halkın olduğu fikri kamuoyunda yankı bularak Dersim halkı festival yapmak için kendi toprağına akın edip çok yoğun program olmasa da festival kutlamasını gerçekleştirdi. DEDEF olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da, festivalimizin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Festival halkındır, halkın kalacak. 26-29 Temmuz tarihleri arasında 18'inci Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nde Munzur'un coşkusuyla buluşalım" dedi.



Açıklama sonunda söz alan sanatçılar ise, festivale sahip çıkılması gerektiğini belirterek, herkese festivale gelme çağrısında bulundu. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 14:48

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