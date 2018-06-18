Adana'da miting öncesi HDP'lilere gözaltı

HDP'nin Adana'da düzenleyeceği miting öncesi 5'i kadın 20 HDP üye ve yöneticisi gözaltına alındı.

Adana kent merkezi ve Ceyhan ilçesinde yapılan operasyonda aralarında HDP Seyhan İlçe yöneticisi Kofi Yıldırım ile HDP Ceyhan ilçe yöneticileri Zeki Eniştekin, Salih Biliç, Yahya Kaplan'ın da içinde bulunduğu 5’i kadın 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltıların HDP’nin önceki akşam Şakirpaşa mahallesinde düzenlediği müzikli toplantı sonrası ve bugün Adana’da yapacağı miting öncesi gerçekleşmesi dikkat çekti.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM ekipleri, Özel Harekat polislerinin desteğiyle sabah erken saatlerde, Adana Merkez ve Ceyhan ilçesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda HDP Seyhan İlçe yöneticisi Kofi Yıldırım ile partinin seçim çalışmalarında görev yapan İlyas Arzu, Jiyan Savcı, Ferdi Sönmez, Mehmet Akar, Sirdar Erol, Mehmet Ali Aslan, Devran Özlü, Devrim Özlü, Helin Sömük ile soyadları belirlenemeyen Dilan ve Mustafa adlı kişiler ile Ceyhan ilçe yöneticileri Zeki Eniştekin, Salih Biliç, Yahya Kaplan ile ismini öğrenemedimiz 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

'SEÇİM ÇALIŞMASI YÜRÜYEN ARKADAŞLARIMIZ GÖZLATINA ALINDI'

İl Eş Başkanı Gülseren Tural, gözaltıların Pervin Buldan’ın katılacağı miting öncesi gerçekleşmesinin manidar olduğunu belirterek "Bu iktidarın HDP’den korktuğunun da bir göstergesidir. Gözaltına alınan üye ve yöneticilerimiz seçim çalışmaları yürüten arkadaşlarımızdır"dedi.

Üye ve yöneticilerinin adli tıp kurumunda sağlık kontrolü işlemlerinin bittiğini ifade eden Tural "İfade vermek için emniyete götürüldüler. Umarız en kısa sürede serbest kalıp çalışmalarına kaldıkları yerden devam ederler" dedi. (Adana/EVRENSEL)

HDP, Adana'da düzenleyeceği mitinge çağrı yaptı

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 14:17

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