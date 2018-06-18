Mersin’de seçim yoğunluğu nedeniyle Onur Haftası kutlanmayacak

Mersin Yedi Renk LGBTİ Derneği, seçimlerin yarattığı yoğunluk nedeniyle Mersin'de Onur Haftası'nı kutlayamayacaklarını duyurdu.

Mersin Yedi Renk LGBTİ Derneği Onur Haftasına ilişkin açıklama yaparak, ülkenin içinde bulunduğu politik gündem, 24 Haziran ve 8 Temmuz’da yapılacak olan seçimlerin yarattığı yoğunluk dolayısıyla bu yıl Onur Haftasını Mersin’de kutlayamayacaklarını duyurdu.

Mersin Yedi Renk LGBTİ derneğinde gerçekleştiren açıklamada konuşan Mihrican Zorlu Günok, 1969 yılında Newyork’ta Stonewall isimli bir mekanda uğradıkları ayrımcılığı protesto etmek amacıyla kendileri üzerinde baskı kuran polisi bu mekana hapseden ve sonrasında 4 gün boyunca sokaklarda eylemler yapan eşcinsellerin Onur Haftası olarak bildiğimiz geleneğe öncülük etmiş olduklarını ifade etti.

Günok, ‘‘LGBTİ hareketi açısından büyük önem taşıyan bu olayı anmak amacıyla her yıl Haziran ayında bir dizi etkinlik düzenlenmektedir. Ülkemizde ise, her ne kadar valilik tarafından yasaklanmış olsa bile Onur Haftasına ilişkin ilk etkinlik 1993 yılında yapılmış, kutlamaların sokaktaki görünürlüğü ise 2003 yılı itibariyle gerçekleşmiştir. Mersinde ise geçen sene derneğimiz tarafından Onur Haftası tüm tehditlere rağmen üçüncü kez kutlanmış ve kamusal görünürlük açısından bu yolla büyük bir aşama kaydedilmiştir. Ancak ne var ki, ülkenin içinde bulunduğu politik gündem, 24 Haziran ve 8 Temmuz’da yapılacak olan seçimlerin yarattığı yoğunluk dolayısıyla bu sene Mersin Yedi Renk LGBTİ Derneği olarak Onur Haftasını kutlayamayacağımızı üzülerek belirtmek ister ve bizden bu yönde beklentileri olan tüm LGBTİ camiasından özür dileriz’’ ifadelerini kullandı. (Mersin/EVRENSEL)

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