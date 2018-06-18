Büyüada'daki saldırıda bıçaklanan CHP'li genç hayati tehlikeyi atlattı

Büyükada'da CHP Gençlik Kolları üyesi iki kişinin bıçaklanmasını protesto eden CHP üyeleri hastane önünde açıklama yaptı.

Büyükada'da geçtiğimiz hafta sonu HDP'nin seçim standına yönelik saldırıyı engellemek isterken CHP Gençlik Kolları üyesi Vedat Demir (28) ve Sedat Şahin (19) bıçaklanmıştı.

Ağır yaralanan Demir iki kez ameliyat oldu. Şahin ise olayda hafif yaralandı. CHP Adalar yönetimi bu sabah Demir’in hayati tehlikeyi atlattığını belirterek, yoğun bakımdan normal odaya alındığı bilgisini verdi.

Doğan Haber Ajansı (DHA), kavgada 3 kişinin daha darp edilerek yaralandığını bildirdi. Olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alınmıştı. Bir kişi pazar günü tutuklandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindekiler saldırıyı protesto etti.

'TÜM TOPLUMU DUYARLI OLMAYA DAVET ETMEK İÇİN TOPLANDIK'

Ataşehir'deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir açıklama yapan Kaftancıoğlu "Hiçbir seçim ve hiçbir oy bir insanımızın hayatından daha önemli değildir. Bugün burada CHP'li gençlerimizin yaralanması değil, bir kardeşimizin yaralanmasına karşı tüm toplumu duyarlı olmaya davet etmek için toplandık. İki gencecik kardeşimizi kalleşçe yaraladılar. Planlı ve programlı bir şekilde adaya saldırı düzenlemek için gelen mafya bozuntusu bir grup, önce HDP'nin seçim çadırını yaktı, yıktı. Aydınlık ve pırıl pırıl gençlerimiz orada haksızlığa müdahale ettiler. Bizim gençlerimiz, AKP'nin çadırını yakmak isteyenlere de müdahale ederdi. Gençlerimize ellerindeki bıçaklarla saldırdılar. Seçim sürecinde sistematik biçimde birçok noktada saldırıya uğruyoruz" dedi.

CHP'nin hastane bahçesinde düzenlediği basın açıklamasına HDP milletvekili adayları ve üyeleri de destek verdi. Açıklamaların ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partililer hastaneye girerek yaralıları ziyaret etti. (HABER MERKEZİ)

Büyükada'da HDP standına saldırıda 2 kişi bıçaklandı

STANDA SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Büyükada'da 2 kişinin bıçaklandığı seçim standına dönük saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından Büyükada'da 17 Haziran gecesi kaydedilen görüntülerde; saat 01.02'yi gösterdiği sırada bir kişi HDP'nin standına saldırıyor. CHP standındaki görevlinin müdahale etmesi üzerine iki kişi arasında tartışma çıkıyor. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşüyor. Çevrede bulunan kişiler de olaya karışıyor. 2 kişinin bıçakla, 3 kişinin ise dövülerek yaralanmasıyla sonuçlanan olaya polis müdahale ediyor. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 19:38

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