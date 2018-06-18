Mahmut Tanal, stajyer hakim Bilal Çıkrık'ı HSK’ye şikayet etti

CHP'li Mahmut Tanal, AKP’nin seçim çalışmalarına katılan stajyer hakim Bilal Çıkrık’ı meslekten ihraç edilmesi talebiyle HSK’ye şikayet etti.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP’nin seçim çalışmalarına katılan stajyer hakim Bilal Çıkrık’ı "parti militanlığından vazgeçmemiştir" diyerek meslekten ihraç edilmesi talebiyle HSK’ye şikayet etti. Tanal, “Bilal Çıkrık, AKP belediye Meclis Üyesi iken istifa etmiş Stajyer hakim ve savcı adayıdır. Ancak parti militanlığından vazgeçmemiştir. Hakim ve savcılar Kanunu uyarınca gerek hakim ve savcıların bir siyasi partinin üyesi olması, bir siyasi partinin çalışmasına katılması ihraç nedenidir. Bu sebeple adı geçen kişinin stajyerliğinin sonlandırılması meslekten ihraç edilmesi gerekmektedir” dedi.

AKP’nin Belediye Meclis Üyeliğinden istifa ederek stajyer hakim olan Bilal Çıkrık, AKP’nin Güngören’deki seçim çalışmalarına katılmıştı. CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, hakim ve savcıların bir siyasi partinin üyesi olması ve bir siyasi partinin çalışmasına katılmasının ihraç nedeni olduğunu kaydetti. Bilal Çıkrık’ı HSK’ye şikayet eden Tanal, şunları söyledi:

“Kendisinin yargı mensubu olarak, kendi siyasi düşüncesine muhalif bir vatandaşa tarafsız davranıp davranmayacağı düşündürücüdür. Yargı organlarının siyaset yapmaması veya siyasi kimliğini belli etmemesi kuralını çiğneyen Stajyer Hakim Bilal Çıkrık, AKP’li olduğunu gizleme gereği duymamaktadır. Bilal Çıkrık, AKP belediye Meclis Üyesi iken istifa etmiş stajyer hakim ve savcı adayıdır. Ancak parti militanlığından vazgeçmemiştir. Parti hakimi ve savcısı gibi davranmak yargıya zarar verir ve itibarsızlaştırır. Hakim ve savcılar Kanunu uyarınca gerek hakim ve savcıların bir siyasi partinin üyesi olması, bir siyasi partinin çalışmasına katılması ihraç nedenidir. Bu aleni siyasi faaliyet tek başına hâkim ve savcı olarak alınmasına engel teşkil etmektedir. Bu sebeple adı geçen kişinin stajyerliğinin sonlandırılarak, meslekten ihracını talep ediyorum. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, devlet memurlarının basına bilgi vermeleri, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümre yararını veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunması yasak iken bu hükümlere aykırı davranan Stajyer Hâkim Bilal Çıkrık hakkında işlem yapılmalıdır.”

NE OLMUŞTU?

Bir AKP üyelesinin sosyal medya hesabından yapıtığı “Grup Başkanvekilimiz Sn. Mehmet Muş ile birlikte Haznedar Mahallesi, Posta Caddesinde bulunan esnaflarımızı ziyaret ettik. @AkPartiGungoren @AKKadinGungoren @akgencgungoren @mehmedmus @sykaraman” paylaşımında, İstanbul Güngören’de seçim çalışmaları yapan AKP heyetinde stajyer hakim Bilal Çıkrık’ın da bulunduğu ve seçim çalışmalarına katıldığı görülmüştü.

Çıkrık'ın daha önce sosyal medya hesabından “Ak Parti Güngören Gençlik Kollarımızın düzenlediği münazara yarışmasına katıldık” paylaşımı yapmıştı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 14:06

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