Audi CEO’su Stadler dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı

Dolandırıcılıktan gözaltına alınan ‘Dizelgate’ skandalının faili Volkswagen’in alt şirketi Audi’nin CEO’su Rupert Stadler tutuklandı.

Almanya'daki dizel emisyonları skandalının faili Volkswagen’in alt şirketi Audi’nin CEO’su Rupert Stadler, dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındı.Standler'inn tutuklandığı duyuruldu.

Almanya Münih Savcılığı, Volkswagen Grubuna bağlı Audi şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Rupert Stadler’in dizel skandalı soruşturması kapsamında, delilleri karartma şüphesi nedeniyle tutuklandığını duyurdu.

Münih Savcılığından yapılan açıklamada, “Münih Savcılığı, dizel meselesine ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak 18 Haziran 2018’de Profesör Rupert Stadler’i tutuklama kararı aldı” denildi.

Tutuklama kararının delilleri karartma şüphesi nedeniyle alındığı belirtilen açıklamada, devam eden soruşturmalarla ilgili olarak şu anda daha fazla bilgi verilemeyeceği kaydedildi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Sputnik’in haberine göre Alman savcılar, otomotiv devi Volkswagen şirketinin ülkede oldukça ses getiren ve ‘Dizelgate’ olarak anılan skandal ile bağlantılı olarak, dolandırıcılık şüphesiyle Audi’nin CEO’su Rupert Stadler’in gözaltına alındığını doğruladı. Geçen hafta Stadler’in evinde arama yapan Münih savcılığı “Gözaltı emri, kanıtların gizlenmesine dayanıyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

Almanya’da Braunschweig Savcılığı, otomobil şirketi Volkswagen’e dizel kriziyle ilgili olarak 1 milyar avro para cezası vermişti.

Savcılık soruşturmasının sonuçlarına göre, şirketin geliştirme bölümünde araç denetlemeyle bağlantılı ihlallerin yaşandığı kaydedilmiş, bu ihlallerin, 2007’in ortasından 2015 yılına kadar Kanada ve ABD’de ‘EA 288’ ve dünya genelinde ‘EA 189’ tipi dizel motorlu 10.7 milyon aracın yanıltıcı yazılımla satışa sunulmasına ve trafiğe çıkmasına neden olduğu aktarılmıştı.

ABD Çevre Koruma Ajansı, 2015 yılının eylül ayında Volkswagen’in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD’deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 20:04

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