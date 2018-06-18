Etkinlik afişi. Görsel: HDP
HDP'den Kadıköy'e çağrı: Barajı birlikte yıkalım
18 Haziran 2018 13:05
HDP, yarın akşam Kadıköy'deki Özgürlük Parkı'nda vekil adayları ve müzisyenlerin katılımıyla etkinlik düzenliyor.
Halkların Demokratik Partisi (HDP), seçim çalışmaları kapsamında 19 Haziran Salı günü saat 19.30'da Kadıköy'deki Özgürlük Parkı'nda etkinlik düzenliyor.
'Barajı birlikte yıkalım' çağrısıyla düzenlenen etkinliğe HDP milletveki adayları Ahmet Şık, Sema Uçar, Musa Piroğlu, Erkan Baş ve Melekfer Borak Turgut ile HDP İstanbul Eş Başkanı Esengül Demir katılacak.
Etkinlikte ayrıca Praksis, Grup Vardiya ve Barış Kocaoğlu sahne alacak. (HABER MERKEZİ)Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 13:19
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