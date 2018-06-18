Almanya'da sandıkların kapanmasına iki gün kala uzun kuyruklar oluştu

Almanya'da sandıkların kapanmasına 2 gün kala Köln’de 8 bin 932, Münster’de 4 bin 691, Düsseldorf’da 8 bin 510, Essen’de 10 bin 062 oy kullanıldı.

Hıdır GÜYİLDAR

ESSEN

Yurtdışında seçim sandıklarının kapanmasına iki gün kala, oy kullanma yerlerinde uzun kuyruklar oluştu. Geçen hafta sonunda, özellikle Pazar günü en çok oyun kullanıldığı gün oldu. Örneğin NRW’de, geçen pazar günü sandık kurulan bölgelerde; Köln’de 8 bin 932, Münster’de 4 bin 691, Düsseldorf’da 8 bin 510, Essen’de 10 bin 062 oy kullanıldı.

NRW’de en çok oy kullanılan yerlerin başında Essen geliyor.

117 bin 672 Türkiyeli seçmenin bulunduğu Essen Konsolosluğu seçim çevresinde, 17 Haziran akşamı itibari ile 60 bin 408 kişi, yani yarısından fazlası oy kullandı.

ASIL YOĞUNLAŞKA KRW’DE

Toplam 1milyon 443 bin 585 Türkiyeli seçmenin bulunduğu Almanya’da, en çok seçmen Kuzen Ren Westfalya Eyaleti’nde bulunuyor. KRW’de bulunan 486bin 151 seçmenden 191 bin 484 kişi, 17 Haziran akşamı itibariyle oyunu kullanmış bulunuyor.

Almanya çapında ise, gümrük kapılarında kullanılan oylar ile birlikte, 16 Hazirana kadar 487 bin 999 kişi oy kullandı. Bu yüzde 33.8’lik bir orana denk geliyor.

Almanya’da 2015 Haziran ayında yapılan seçimde katılım yüzde 33.9, Kasım’da yüzde 40.4 ve 2017’de yapılan referandum da katılım oranı yüzde 48’e ulaşmıştı.

GERGİNLİKLER YAŞANIYOR

Almanya’da 19 Haziran’a kadar, toplam 153 sandıkta devam edecek olan seçimlerde zaman zaman gerginlikler yaşanıyor. 17 Haziran’da Hannover’de Osmanlı Ocakları gerginlik yaratırken, 16 Haziranda da Düsseldorf’ta MHPliler gerginlik yaratmıştı.

Essen’de ise seçim lokaline giden yollara, AKPlilerce “ #Devam “ yazıları yazılmış, belediye yazıları silerek, faturayı Türkiye Konsolosluğuna çıkarmıştı.

Asıl sıkıntılar ise sandık başlarında yaşanıyor. Sandık başkanları, parti temsilcileri dışındaki kurul üyeleri daha çok camilerden ve din görevlilerinden oluşturulduğu için çoğunluk AKP taraftarı. Taraflı tutumları, seçmeni yönlendirme gayretleri zaman zaman gerginliklere yol açıyor. HDP sadece müşahit bulundurabiliyor. HDP’nin itirazları kabul edilmek istenmiyor. Engellilerin oy kullanması ile ilgili maddelerin net olmaması, zihinsel engellilerin tanımının olmaması, AKPliler tarafından kötüye kullanıldığı iddia ediliyor. Zaman zaman bazı kişilerin Türk Bayrağı kendine sarıp, propaganda yapmaları da gerginliklere yol açarken; görevli olmamalarına rağmen, AKP’nin Avrupa örgütlenmesi olan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği(UETD) yöneticilerinin seçim lokallerine girip çıkmaları HDP tarafından YSK’ya bildirilmişti.

AKP’liler, Saadet Partisi ve İYİ Parti müşahitleri ve seçmenlerine karşı da psikolojik baskı politikası uyguluyor.

HDP’LİLERE SALDIRI

Öte yandan Bielefeld’den Münster’e oy kullanmak için giden HDP otobüsü, konsolosluktan çıkan ve AKP’li olduğu belirtilen bir kişi tarafından saldırıda uğradı. Otobüste bulunanların oy kullanıldığı sırada otobüse giren bir kişi aslı olan HDP afişlerini yırtmaya çalıştı. O sırada otobüste bulunan bir kadın seçmen afişlerin yırtılmasını engellemeye çalışırken saldırıya uğrayarak yaralandı. Tekme ve yumruklarla darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı.

Polisin müdahale etmesiyle saldırı engellenirken, MHP ve AKP’li bir grup saldırıyı alkışlayarak destekledi. Vücudunun birçok yerinde darp izleri bulunan kadın ise iş göremez raporu aldı.

POLİS HDP’LİLERİ SUÇLADI

Polisin müdahale ettiği saldırgan ise kimlik bilgileri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Saldırganı sorgulaması gerekirken HDP’li seçmenlere “Neden bu afişleri astınız, bu afişler yasak değil mi?” gibi sorularla saldırganın tutumu yerine HDP otobüsünde bulunanların sorgulanması dikkat çekti.

HDP’li sandık görevlileri yaptıkları açıklamada, AKP’li seçmenlerin her türlü propaganda malzemesi taşınmasına itiraz edilmediğini, sandık başında görevli AKP’lilerin sürekli HDP seçmenine yönelik taciz ve zaman zaman hakarete varan bir tutum içerisine girdiğini dile getirerek, seçmenin AKP’ye oy vermesi için sürekli bir baskı yapıldığını ifade ettiler.

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 13:04

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