İçişleri Bakanı Soylu: Demirtaş hepimizi ölümle tehdit ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demirtaş'ın TRT'deki konuşması için 'Bizi tehdit ediyor' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soyu, HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın "1 oyluk canları var" sözünün ölümle tehdit olduğunu öne sürdü. Soylu ayrıca "Demirtaş'ın ruh halini çok kötü buldum" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT Haber’de konuştu:

♦ "TRT’deki propaganda konuşmasında bizim için 'bir oyluk canları var' diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Hepimizi ölümle tehdit ediyor. Demirtaş'ın ruh halini çok kötü buldum.

♦ İbrahim Halil Yıldız esnaf ziyareti yapıyor. 1 liralık çarşılar var. Orada seçim çalışması yapıyor. Esnafa gidiyor. Ben görüntüleri izledim. İbrahim Halil yıldız tek cümle söylemiyor. Karşı taraftaki adam sürekli konuşuyor. Ve en sonunda eliyle siz buradan çıkın gidin yapıyor.

♦ Söylediği sözler arasında “Ben PKK’lıyım siz bu dükkana nasıl girersiniz. Artık sizin işini bitti” gibi burada söyleyemeyeceğim galiz değerlendirmeleri yaptıktan sonra İbrahim Halil yıldız, müşteriler de var onların içinde bozulmamak için orada incik boncukla uğraşıyor.

♦ Sonra İbrahim Halil yıldız arkasını dönüp giderken birisi arkadan vuruyor ve orada arbede başlıyor. Allahtan İbrahim Halil yıldız kendisini dışarı atıyor ve arbede daha büyük bir hale geliyor. Bir hazırlık olduğu çok belli. Silahlar sopalar hepsi var” (HABER MERKEZİ)

Selahattin Demirtaş'ın TRT'deki propaganda konuşması

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 12:50

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