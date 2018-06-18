Yunanistan’da Altın Şafak Milletvekili Barbarousis tutuklandı

Yunanistan'da silahlı kuvvetleri, Başbakan, Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nı tutuklamaya çağıran Altın Şafak Milletvekili Barbarousis tutuklandı.

Yunanistan'da geçtiğimiz cuma gününden bu yana polis tarafından aranan ırkçı Altın Şafak Partisi Milletvekili Konstandinos Barbarousis yakalanarak tutuklandı.

Parlamento Başkanı Nikos Voutsis, milletvekili Barbarousis'in konuşmalarını demokrasiye karşı askeri darbe çağrısı olduğunu ileri sürmüş Başsavcı yardımcısı ise Barbarousis'i “vatan hainliği” ile suçlamıştı. Bu gelişmeler üzerine arabasıyla parlamentodan ayrılan Barbarousis, ve cuma gününden beri polis tarafından aranıyordu.

Konstandinos Barbarousis’ın, hükümete karşı sunulan gensoru önergesi oturumunda Yunanistan silahlı kuvvetlerini, Başbakan Aleksis Çipras, Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos’u tutuklaması için göreve çağırması ardından aleyhine tutuklama kararı alınmıştı.

Altın Şafak lideri Nikos Mihaloliakos, olayın hemen ardından milletvekili Konstantinos Barbarousis’i partiden uzaklaştırdığını açıklamıştı. (DHA)

www.evrensel.net