Gazeteci İskender Bayhan'la seçim gündemini konuşuyoruz

24 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine 1 haftadan az bir süre kala, partilerin seçim çalışmalarını, mitinglerini ve seçim gündemini Gazeteci İskender Bayhan'la değerlendiriyoruz.

Zeliş Irmak'ın sunumuyla Seçim Özel, saat 12:00'de Evrensel WebTV'de. (Evrensel WebTV)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 12:02

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