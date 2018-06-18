    • SEÇİM ÖZEL
    Gazeteci İskender Bayhan'la seçim gündemini konuşuyoruz

    24 Haziran'a 1 haftadan az bir süre kala Gazeteci İskender Bayhan'la seçim gündemini değerlendiriyoruz.

    18 Haziran 2018 11:25

    24 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine 1 haftadan az bir süre kala, partilerin seçim çalışmalarını, mitinglerini ve seçim gündemini Gazeteci İskender Bayhan'la değerlendiriyoruz.

    Zeliş Irmak'ın sunumuyla Seçim Özel, saat 12:00'de Evrensel WebTV'de. (Evrensel WebTV)

    Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 12:02
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