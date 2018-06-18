HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, 'Bizi ancak demokrasi bir arada tutar, tek adam değil' dedi.

TRT konuşmasından sonra bugün sosyal medya hesabından seçim mesajı paylaşan Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, “Tek adamlık en büyük bölünmeyi beraberinde getirir. Bizi ancak daha fazla demokrasi bir arada tutar, tek adam değil” dedi.



Seçim kampanyasını tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nden yürüten HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’tan yeni mesaj geldi. Dünkü TRT konuşmasından sonra Twitter hesabından bugün seçime dair düşüncelerini paylaşan Demirtaş, önemli mesajlar verdi.



Demirtaş’ın hesabından yayımlanan mesajlar şöyle:



"24 Haziran, tüm korkularımızdan kurtuluşun günü olacak. Bir arada yaşayacağız. Bölünmeden, kamplaşmadan; barışarak, demokrasi içinde güçleneceğiz. Ülkemizin doğusuyla batısını aynı yürekte birleştireceğiz. Cumhuriyetin 100. yılına büyük bir demokratik değişimle hazırlanacağız.



Nefreti, kini, düşmanlıkları değil; sevgiyi, huzuru, saygıyı çoğaltacağız. Rantı, rüşveti, yolsuzluğu değil; alın terini, ekmeği, emeği yücelteceğiz. Acıları bal eyleyip geleceğin Türkiye’sini birlikte yaratacağız. Çünkü biz birlikte güzeliz. Sensiz olmaz, ancak senle değişir.



Tek adamlık en büyük bölünmeyi beraberinde getirir. Bizi ancak daha fazla demokrasi bir arada tutar, tek adam değil. Ben ne Manisa’dan vazgeçerim ne Mardin’den; ne Edirne’den ne de Hakkari’den. Sen de vazgeçme güzel kardeşim. Tutuşalım el ele, çünkü senle değişir.



Herkesin yanlışları oldu geçmişte. Çanakkale’de birlikte yatan akrabalarımızdan, dedelerimizden alalım dersimizi. Cesurca masaya yatıralım hatalarımızı. Çanakkale’deki ortak değerlerimiz ne kadar eşit, ne kadar onurluysa biz de öyle olalım. Büyük bir demokrasi ülkesi olalım." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 11:28

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