'Fenerbahçe yönetimi Bas Dost'la anlaştı' iddiası

Yeni sezon için bir santrfor transfer etmeyi planlayan Fenerbahçe'nin listesinin başında Bas Dost'un olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe yönetiminin, transfer çalışmaları kapsamında Hollandalı golcü Bas Dost ile el sıkıştığı iddia edildi.

Sabah'ın iddalarına göre, öncelikli olarak Janssen ve Fernandao'nun ayrılmasıyla boşalan santrfor bölgesine takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde anlaştığı belirtilen sportif direktör Comolli'nin listesinin başında Hollanda Milli Takımı golcüsü Bas Dost var. Ayrıca Sevilla'nın da talip olduğu Bas Dost'un imza parası talep ettiği ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

BAS DOST KİMDİR?

Hollandalı Forvet/Santrofor oyuncusu Bas Dost, 31 Mayıs 1989 tarihinde Deventer şehrinde hayata gözlerini açtı. 1,96 m boya sahip Bas Dost, 2011-2012 sezonunda Heerenveen formasıyla 32 gol atmasıyla Eredivisie'de gol kralı oldu. 28 Mart 2015 tarihinde Hollanda'da ilk resmi millî maçına Türkiye karşısında oynadı. FC Emmen, Heracles Almelo, Sporting CP, Heerenveen ve son olarak Wolfsburg takımlarında forma giyen Bas Dost, 1 Haziran 2012 tarihinde Wolfsburg teknik direktörü Felix Magath'ın ısrarı üzerine Bundesliga takımına 8 milyon € karşılığında transfer olarak beş yıllık sözleşme imzaladı. Sergilediği üstün performansıyla önemli takımların transfer listesine girmeyi başarısı elde eden Bas Dost, Hollanda U-21 formasını da dört kez giydi ve bir gol attı. Ayrıca sağ ayak oyuncusu Bas Dost, Portekiz ekiplerinden Sporting Lisbpn'a 12 milyon euro'ya transfer oldu. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 10:44

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