Mart ayında da işsizlik 10,1 ile çift hanede kaldı

Mart ayında işsizlik oranı yüzde 10,1 ile çift hanede kaldı. TÜİK'in açıkladığı rakama göre, Türkiye'de 3 milyon 210 bin kişi işsiz.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart dönemi işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsizlik oranı, martta yüzde 10.1'e geriledi ancak yine çift hanede kaldı. TÜİK'in açıkladığı rakama göre Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 210.000 kişi oldu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 432 bin kişi azalarak 3 milyon 210 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,6 puanlık azalış ile %10,1 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,8 puanlık azalış ile %11,9 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3,7 puanlık azalış ile %17,7 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,7 puanlık azalış ile %10,3 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47.1

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 10 bin kişi artarak 28 milyon 499 bin kişi, istihdam oranı ise 1 puanlık artış ile %47,1 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 27 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 38 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,7’si tarım, %19,7’si sanayi, %7,3’ü inşaat, %55,3’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,8 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,3 puan, hizmet sektörünün payı 0,5 puan arttı. İnşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi. (EKONOMİ SERVİSİ)

İşsizlik resmi rakamlara göre 10,6; DİSK-AR'a göre ise 18,6

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 12:01

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