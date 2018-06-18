Seçim Günlüğü (18 Haziran 2018)
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride' dedi.
DEMİRTAŞ: BİZİ ANCAK DEMOKRASİ BİR ARADA TUTAR, TEK ADAM DEĞİL
TRT konuşmasından sonra bugün sosyal medya hesabından seçim mesajı paylaşan Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, “Tek adamlık en büyük bölünmeyi beraberinde getirir. Bizi ancak daha fazla demokrasi bir arada tutar, tek adam değil” dedi.
Demirtaş: Bizi ancak demokrasi bir arada tutar, tek adam değilHDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, 'Bizi ancak demokrasi bir arada tutar, tek adam değil' dedi.
MHP'Lİ KAYA: ÜÇ HİLALE MÜHRÜ VURACAĞIZ, ERDOĞAN'A OY VERMEYECEĞİZ
MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, 24 Haziran seçimlerinde, üç hilale mührü vuracağını cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhur ittifakının dolayısıyla partisinin adayı Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğini söyledi.
MHP'li Kaya: Üç hilale mührü vuracağız, Erdoğan'a oy vermeyeceğizMHP Milletvekili Atila Kaya, 24 Haziran'da MHP'ye oy vereceğini, Erdoğan'a oy vermeyeceğini söyledi.
ADALET BAKANI GÜL: DEMİRTAŞ, CHP İSTEDİĞİ İÇİN İÇERİDE
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin "CHP istediği için içeride. CHP'nin verdiği oylarla dokunulmazlık kalktı ve Demirtaş yargılandı." dedi.
Adalet Bakanı Gül: Demirtaş, CHP istediği için içerideAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride' dedi.
ABDULKADİR SELVİ: MUHAFAZAKÂR SEÇMENDE SORGULAMALAR BAŞLADI
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi 'Son haftaya girerken seçmen eğilimleri' başlıklı yazısında muhafazakâr seçmenin son günlerdeki eğilimlerini yansıttı.
Abdulkadir Selvi: Muhafazakâr seçmende sorgulamalar başladıHürriyet yazarı Abdulkadir Selvi 'Son haftaya girerken seçmen eğilimleri' başlıklı yazısında muhafazakâr seçmenin son günlerdeki eğilimlerini yansıttı
KULİS: BAHÇELİ'DEN AKP'YE 'BİZE MECBUR' MESAJI
Kulis bilgilerine göre, Devlet Bahçeli'nin 'iktidar ile pazarlık olamaz' açıklamalarının altında 'AKP'nin MHP'ye mecbur olduğu' yansıdı.
Kulis: Bahçeli'den AKP'ye 'bize mecbur' mesajıKulis bilgilerine göre, Devlet Bahçeli'nin 'iktidar ile pazarlık olamaz' açıklamalarının altında 'AKP'nin MHP'ye mecbur olduğu' yansıdı.
'ERDOĞAN ARTIK KENDİSİNİN TÜKETTİĞİ BİR PARTİNİN LİDERİ'
AKP’yi yakından izleyen Siyaset Bilimci Prof. Dr. Menderes Çınar Erdoğan-Cumhur İttifakı cephesi üzerinden Türkiye’nin “kader seçimi”ni tüm boyutlarıyla Evrensel'e değerlendirdi.
Menderes Çınar: Erdoğan artık kendisinin tükettiği bir partinin lideri'Erdoğan, 7 Haziran’ı hatırlatarak bir çeşit şantaj yapmaya girişmiş oluyor, ancak AKP’nin artık seçim tekrarlatma gücü olduğunu düşünmüyorum.'
HDP MİLLETVEKİLİ ADAYI NURAY TÜRKMEN: SADAKA KÜLTÜRÜNÜ ÜRETİYORLAR
HDP Ankara 2. Bölge 1. sıra milletvekili adayı Nuray Türkmen, barış bildirisini imzaladığı için ihraç edilen akademisyenlerden. Seçim çalışmalarını konuştuğumuz Türkmen kendi seçim bölgesinde iktidar partisinin çalışması için şu değerlendirmeyi yaptı: Tek yaptıkları şey büyük, ihtişamlı arabaları sokaklarda gezdirmek. Bir de Ramazanı da fırsat bilerek sahurda paketler götürmek. Sadaka kültürünü yeniden üretmek.
HDP milletvekili adayı Nuray Türkmen: Sadaka kültürünü üretiyorlarKHK ile ihraç edilen barış bildirisi imzacısı akademisyenlerden Nuray Türkmen HDP Ankara 2. Bölge 1. sıra milletvekili adayı.
SAMSUN'DA SEÇİM NABZI
Samsun'da AKP'nin eski havası yok. Samsunlular, binbir emekle ürettikleri ürünlerin pazarda para etmediğinden şikayetçi.
Samsun'da seçim nabzı: Tütün ve pirinç şehriydik şimdi para etmiyorSamsun'da AKP'nin eski havası yok. Samsunlular, binbir emekle ürettikleri ürünlerin pazarda para etmediğinden şikayetçi.
SCHNEİDER'DA SEÇİM ÇAĞRISI
Schneider’in Çiğli fabrikasında çalışan işçilerin 2 grevi yasaklandı. İşçiler, AKP’ye oy vermenin grev kırıcılığı anlamına geldiğini söylüyor.
Schneider'da seçim çağrısı: AKP’ye oy veren grev kırıcılığı yaparSchneider’in Çiğli fabrikasında çalışan işçilerin 2 grevi yasaklandı. İşçiler, AKP’ye oy vermenin grev kırıcılığı anlamına geldiğini söylüyor.
DİYARBAKIR'IN TERCİHİ
Gazeteci Mahmut Oral yazdı: Kürt seçmenin tercihi, tabir yerinde ise 'kantarın topuzu' kadar belirleyici.
Diyarbakır'ın tercihiGazeteci Mahmut Oral yazdı: Kürt seçmenin tercihi, tabir yerinde ise 'kantarın topuzu' kadar belirleyici.
SAADET PARTİSİ ADAYI AY: UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEYİ MECLİSE TAŞIYACAĞIM
Saadet Partisi adayı Bilal Ay, seçilmesi durumunda AMATEM'lerin sayılarını arttırmak için çalışacağını söyledi.
Saadet Partisi adayı Ay: Uyuşturucu ile mücadeleyi meclise taşıyacağımSaadet Partisi adayı Bilal Ay, seçilmesi durumunda AMATEM'lerin sayılarını arttırmak için çalışacağını söyledi.
Temel Karamollaoğlu'nun TRT'deki propaganda konuşmasıSaadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu TRT'deki propaganda konuşmasında ekonomi ve dış politikayı eleştirdi.