Seçim Günlüğü (18 Haziran 2018)

DEMİRTAŞ: BİZİ ANCAK DEMOKRASİ BİR ARADA TUTAR, TEK ADAM DEĞİL

TRT konuşmasından sonra bugün sosyal medya hesabından seçim mesajı paylaşan Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, “Tek adamlık en büyük bölünmeyi beraberinde getirir. Bizi ancak daha fazla demokrasi bir arada tutar, tek adam değil” dedi.

Demirtaş: Bizi ancak demokrasi bir arada tutar, tek adam değil HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, 'Bizi ancak demokrasi bir arada tutar, tek adam değil' dedi.

MHP'Lİ KAYA: ÜÇ HİLALE MÜHRÜ VURACAĞIZ, ERDOĞAN'A OY VERMEYECEĞİZ

MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, 24 Haziran seçimlerinde, üç hilale mührü vuracağını cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhur ittifakının dolayısıyla partisinin adayı Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğini söyledi.

MHP'li Kaya: Üç hilale mührü vuracağız, Erdoğan'a oy vermeyeceğiz MHP Milletvekili Atila Kaya, 24 Haziran'da MHP'ye oy vereceğini, Erdoğan'a oy vermeyeceğini söyledi.

ADALET BAKANI GÜL: DEMİRTAŞ, CHP İSTEDİĞİ İÇİN İÇERİDE

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin "CHP istediği için içeride. CHP'nin verdiği oylarla dokunulmazlık kalktı ve Demirtaş yargılandı." dedi.

Adalet Bakanı Gül: Demirtaş, CHP istediği için içeride Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride' dedi.

ABDULKADİR SELVİ: MUHAFAZAKÂR SEÇMENDE SORGULAMALAR BAŞLADI

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi 'Son haftaya girerken seçmen eğilimleri' başlıklı yazısında muhafazakâr seçmenin son günlerdeki eğilimlerini yansıttı.

Abdulkadir Selvi: Muhafazakâr seçmende sorgulamalar başladı Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi 'Son haftaya girerken seçmen eğilimleri' başlıklı yazısında muhafazakâr seçmenin son günlerdeki eğilimlerini yansıttı

KULİS: BAHÇELİ'DEN AKP'YE 'BİZE MECBUR' MESAJI

Kulis bilgilerine göre, Devlet Bahçeli'nin 'iktidar ile pazarlık olamaz' açıklamalarının altında 'AKP'nin MHP'ye mecbur olduğu' yansıdı.

Kulis: Bahçeli'den AKP'ye 'bize mecbur' mesajı Kulis bilgilerine göre, Devlet Bahçeli'nin 'iktidar ile pazarlık olamaz' açıklamalarının altında 'AKP'nin MHP'ye mecbur olduğu' yansıdı.

'ERDOĞAN ARTIK KENDİSİNİN TÜKETTİĞİ BİR PARTİNİN LİDERİ'

AKP’yi yakından izleyen Siyaset Bilimci Prof. Dr. Menderes Çınar Erdoğan-Cumhur İttifakı cephesi üzerinden Türkiye’nin “kader seçimi”ni tüm boyutlarıyla Evrensel'e değerlendirdi.

Menderes Çınar: Erdoğan artık kendisinin tükettiği bir partinin lideri 'Erdoğan, 7 Haziran’ı hatırlatarak bir çeşit şantaj yapmaya girişmiş oluyor, ancak AKP’nin artık seçim tekrarlatma gücü olduğunu düşünmüyorum.'

HDP MİLLETVEKİLİ ADAYI NURAY TÜRKMEN: SADAKA KÜLTÜRÜNÜ ÜRETİYORLAR

HDP Ankara 2. Bölge 1. sıra milletvekili adayı Nuray Türkmen, barış bildirisini imzaladığı için ihraç edilen akademisyenlerden. Seçim çalışmalarını konuştuğumuz Türkmen kendi seçim bölgesinde iktidar partisinin çalışması için şu değerlendirmeyi yaptı: Tek yaptıkları şey büyük, ihtişamlı arabaları sokaklarda gezdirmek. Bir de Ramazanı da fırsat bilerek sahurda paketler götürmek. Sadaka kültürünü yeniden üretmek.

HDP milletvekili adayı Nuray Türkmen: Sadaka kültürünü üretiyorlar KHK ile ihraç edilen barış bildirisi imzacısı akademisyenlerden Nuray Türkmen HDP Ankara 2. Bölge 1. sıra milletvekili adayı.

SAMSUN'DA SEÇİM NABZI

Samsun'da AKP'nin eski havası yok. Samsunlular, binbir emekle ürettikleri ürünlerin pazarda para etmediğinden şikayetçi.

Samsun'da seçim nabzı: Tütün ve pirinç şehriydik şimdi para etmiyor Samsun'da AKP'nin eski havası yok. Samsunlular, binbir emekle ürettikleri ürünlerin pazarda para etmediğinden şikayetçi.

SCHNEİDER'DA SEÇİM ÇAĞRISI

Schneider’in Çiğli fabrikasında çalışan işçilerin 2 grevi yasaklandı. İşçiler, AKP’ye oy vermenin grev kırıcılığı anlamına geldiğini söylüyor.

Schneider'da seçim çağrısı: AKP’ye oy veren grev kırıcılığı yapar Schneider’in Çiğli fabrikasında çalışan işçilerin 2 grevi yasaklandı. İşçiler, AKP’ye oy vermenin grev kırıcılığı anlamına geldiğini söylüyor.

DİYARBAKIR'IN TERCİHİ

Gazeteci Mahmut Oral yazdı: Kürt seçmenin tercihi, tabir yerinde ise 'kantarın topuzu' kadar belirleyici.

Diyarbakır'ın tercihi Gazeteci Mahmut Oral yazdı: Kürt seçmenin tercihi, tabir yerinde ise 'kantarın topuzu' kadar belirleyici.

SAADET PARTİSİ ADAYI AY: UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEYİ MECLİSE TAŞIYACAĞIM

Saadet Partisi adayı Bilal Ay, seçilmesi durumunda AMATEM'lerin sayılarını arttırmak için çalışacağını söyledi.

Saadet Partisi adayı Ay: Uyuşturucu ile mücadeleyi meclise taşıyacağım Saadet Partisi adayı Bilal Ay, seçilmesi durumunda AMATEM'lerin sayılarını arttırmak için çalışacağını söyledi.