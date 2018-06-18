Hindistan'da sel: Ölü sayısı 21'e yükseldi

Hindistan'ın Assam eyaletindeki Muson yağmurlarının neden olduğu selde ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde muson yağmurlarının yol açtığı selde ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Hindistan televizyon kanalı NewsX'in haberine göre, eyalette 5 gündür aralıksız devam eden muson yağmurları birçok bölgede su taşkınlarına yol açtı.

Şimdiye kadar 21 kişinin cesedi bulundu.

Bölgedeki 3 bin 292 hektarlık alanda 716 köyün sular altında kaldığı, binlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.

Meteoroloji, yağışların etkili olmaya devam edeceği uyarısında bulundu. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 09:41

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