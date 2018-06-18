Dolar 4,70 TL, avro 5,45 TL'den haftaya başladı - 18 Haziran 2018

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belirlendi. Dolar haftaya 4,70 TL'den başlarken, avro da 5,45'ten açılış yaptı. Altın haftaya düşüşle başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,7050 liradan, avro 5,4580 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 4,7030 liradan alınan dolar, 4,7050 liradan satılıyor. 5,4560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,4580 lira olarak belirlendi.

Önceki kapanış olan 14 Haziran Perşembe günü doların satış fiyatı 4,6270 lira, avronun satış fiyatı ise 5,4730 lira olmuştu.

ALTIN HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 193 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 193 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 318 lira, Cumhuriyet altını da 1.295 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1.280 dolardan işlem görüyor. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 09:34

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