Kulis: Bahçeli'den AKP'ye 'bize mecbur' mesajı

Kulis bilgilerine göre, Devlet Bahçeli'nin 'iktidar ile pazarlık olamaz' açıklamalarının altında 'AKP'nin MHP'ye mecbur olduğu' yansıdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “MHP, uzaktan izlemeyecek, tribünden bakmayacak” sözleriyle iktidar ortaklığı mesajı verdiği, bu mesajın ardında 'AKP Meclis'te bize mecbur olacak' mesajının yattığı kulislere yansıdı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün İstanbul’da gerçekleştirilen partilileriyle bayramlaşmasında seçmene, özellikle de MHP tabanına, “MHP, uzaktan izlemeyecek, tribünden bakmayacak” dedi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Bahçeli'nin seçimlere bir hafta kala neden bu yönde bir çıkış yaptığı da kulislerde tartışılmaya başlandı. Bahçeli’nin bu mesajının ardında 'AKP'nin Meclis’te MHP’ye mecbur olacağının' yattığı ifade ediliyor.

'MHP ÇALIŞMASAYDI 16 NİSAN'DA 'HAYIR' ÇIKARDI'

MHP kanadı, 16 Nisan anayasa değişikliği oylamasından çıkan ‘evet’ sonucunun 'salt AKP'nin değil, MHP’nin de oylarıyla belirlendiğine' dikkat çekiyor. Parti içinde 16 Nisan referandumunda MHP’nin ‘neden yeni sisteme ihtiyaç duyulduğuna yönelik’ çalışması olmasaydı, sandıktan ‘evet’ yerine ‘hayır’ çıkabilirdi yorumları yapılıyor.

'ERDOĞAN'I CUMHURBAŞKANI YAPACAK OY MHP'LİLERDEN GELECEK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni hükümet sisteminde cumhurbaşkanlığı yolunu açacak oyların Cumhur İttifakı’nın, AKP ve MHP’nin oy toplamının olacağına işaret edilirken, aynı durumun yeni hükümet sisteminde Meclis’te de oluşacağı belirtiliyor.

'AKP'NİN VEKİLLERİ ÇOĞUNLUK SAĞLAMAYABİLİR'

MHP’ye göre, salt AKP'nin Meclis’te çoğunluk yakalaması yeni dönemde Meclis’te çıkarılacak yasalar için yeterli olamayabilir. Bu nedenle AKP'nin MHP ile olan ittifakının, Bahçeli’nin daha önce vurguladığı gibi “2023’e dek sürmesi gerektiği, MHP’nin de 2023’e dek iktidara destek vereceğinin” altı çiziliyor.

Bahçeli’nin daha önce hükümette yer alıp yer almayacağı ile ilgili olarak “Bu, ahlaki değil. Ülkücü hareketin pazarı olmaz, pazarlaması olmaz" demişti. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 08:19

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