ABD'de oy verme işlemi sona erdi

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak seçim için ABD'de başlatılan oy verme işlemi sona erdi.

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için ABD'de yaşayan Türkiyelilerin oy verme işlemi sona erdi.

ABD'de 9 Haziran'da başlayan oy verme işleminin son gününde vatandaşlar, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Oy verme işlemi, New York, Washington D.C, Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles'taki seçim merkezlerinde yerel saat ile dün 21:00'da sona erdi.

Kullanılan oylar ise sandık ve seçim görevlilerinin gözetiminde mühürlendikten sonra bugün uçakla İstanbul'daki yurt dışı seçim bölgesi başkanlığına gönderilecek.

9 GÜNDE 12 BİN OY

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, New York'ta kayıtlı 40 bin 18 bin seçmen bulunduğunu ve 9 günde 12 bin 845 seçmenin oy kullandığını söyledi.

Öte yandan Washington ve civarında yaşayan Türkiyeliler, oy verme işleminin son gününde akşam saatlerine kadar Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğindeki sandıklarda oylarını kullandı.

Washington'da kullanılan oylar da sandık ve seçim görevlilerinin gözetiminde mühürlendikten sonra bugün uçakla İstanbul'daki yurt dışı seçim bölgesi başkanlığına iletilecek. (New York/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 08:01

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