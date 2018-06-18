Kadıköy'de köpeğe şiddet uyguladığı için gözaltına alınan kişi serbest

Kadıköy'de köpeğe şiddet uygulayan bir kişi, bölgede yaşayan yurttaşların tepki göstermesi sonucu gözaltına alındı, serbest bırakıldı.

Kadıköy'de köpeğe şiddet uyguladığı güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli gözaltına alındı. Akşam saatlerinde de serbest bırakıldı.

Kadıköy Rüstempaşa Mahallesi Recaizade sokak'ta bulunan apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; bir kişi, binanın girişinde yatan köpeğe, defalarca vurdu. Ardından köpeği sürükleyerek dışarı attı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bir grup mahalleli, saldırganı yakalayarak polise teslim etti. Adının Şahin S. olduğu öğrenilen şüpheli, gözaltına alınarak Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Aynı mahallede yaşayan 20 kişi, Şahin S.'den şikayetçi oldu.

MAHALLELİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Sokak Hayvanları Koruma, Yaşatma ve Rehabilitasyon Derneği (SOHAYKO) Başkanı Yasin Yılmaz, "Bugün itibariyle derneğimiz bir ihbar geldi, Kadıköy'de Rasim Paşa Mahallesinde bir köpeğin darbedildiğini gördük. Bununla ilgili şikayetçi olduk. Şuan karakoldayız şahıs yakalandı. İfadesi alınıyor. Biz olay yerinde değildik. Semtte bulunan yurttaşlar, bu kişiyi arıyordu. Buldular. Ellerine sağlık. Köpeği koruma altına aldık. İçeri girip ifademizi verip, şikayetçi olacağız. "dedi.

SADECE PARA CEZASI

Savcılık talimatıyla serbest bırakılan Şahin S.'ye idari işlem olarak para cezası uygulandığı öğrenildi. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 20:10

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