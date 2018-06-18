Kolombiya'da başkanlık seçimini sağcı Duque kazandı

Kolombiya'da devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda kazanan sağcı Ivan Duque oldu.

Kolombiya'daki devlet başkanlığı seçimini, yüzde 53,95'le muhafazakar sağcı aday Ivan Duque kazandı. Seçim kampanyasında ülkedeki eşitsizliklere dikkat çeken sosyal demokrat rakibi Gustavo Petro ise yüzde 41,83'te kaldı.

Seçimin 27 Mayıs'taki ilk turunda Duque, yüzde 39,14, Petro yüzde 25,08 oy almıştı.

Merkezci aday Sergio Fajardo yüzde 23,73, eski Devlet Başkanı, sağcı German Vargas Lleras yüzde 7,28, liberal Humberto de la Calle ise yüzde 2,06 oy almıştı.

Lleras, ikinci turda sağcı Duque ile ittifak kurmuştu. Fajardo ve De La Calle ise boş oy kullanacaklarını açıklamıştı.

DUQUE, BARIŞA KARŞI ÇIKAN URİBE'NİN ADAYI

Duque, devlet başkan yardımcılığı adaylığına Martha Lucia Ramirez'i gösterdi. Duque, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasına sert tepki gösteren muhalefetteki Demokratik Merkez'in lideri ve eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe Velez tarafından destekleniyor.

Gustavo Petro ise 2012'den 2015'e kadar başkent Bogota'nın belediye başkanlığını yürüttü. Petro, 70'lerin sonundan 80'lerin ortasına kadar devrimci örgütlerden M-19'un üyesiydi. Petro, örgütün silah bırakmasıyla siyasete atıldı. 2006'da senatör seçilirken 2010'da devlet başkanlığı seçimlerinde aday oldu. (AA)

Kolombiya'da devlet başkanlığı seçimi öncesi barış sağlanamadı

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 01:58

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