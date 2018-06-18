2018 Dünya Kupası'nda günün programı(18 Haziran Pazartesi)

Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda bugün İsveç-Güney Kore, Belçika-Panama, İngiltere-Tunus maçları var.

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'na bugün 3 maçla devam ediliyor. F ve G grubundaki maçlarda İsveç-Güney Kore, Belçika-Panama, İngiltere-Tunus karşı karşıya gelecek. Maçların hepsi TRT 1'den yayınlanacak.

İSVEÇ-GÜNEY KORE

F grubu mücadelesinde saat 15.00'te İsveç'le Güney Kore Nizhny Novgorod'da karşılaşacak. Elemelerde İtalya'yı mağlup eden İsveç, 2006'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. Güney Kore ise üst üste 9. kez Dünya Kupası'nda.

Güney Kore, oynadığı son 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilirken İsveç'se 3 maçtır gol dahi atamıyor. İsveç, turnuvaya Zlatan İbrahimoviç'ten yoksun geliyor.

F grubunda oynanan ilk maçta Meksika, Almanya'yı 1-0 yendi.

BELÇİKA-PANAMA

G grubunda turnuvanın favori takımlarından Belçika, saat 18.00'de Panama'yla oynayacak. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Panama'da takımın önemli oyuncularından Alberto Quintero sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Belçika'da ise stoperler Thomas Vermaelen ve Vincent Kompany sakatlık sebebiyle oynayamayacak isimler. Bu maçla iki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

TUNUS-İNGİLTERE

G grubundaki diğer maçta Kuzey Afrika ekibi Tunus, İngiltere'yle 21.00'de kozlarını paylaşacak.

Tunus ve İngiltere son olarak 1998 Dünya Kupası'nın grup aşamasında karşılaşmıştı. İngiltere o maçı 2-0 kazanmıştı.

Tunus, son 11 Dünya Kupası maçında hiç galibiyet alamazken son galibiyetini 1978'de Meksika'ya karşı elde etmişti. Bu, Dünya Kupası'nda Afrika takımlarının elde ettiği ilk galibiyetti.

Tunus, tarihinde hiç gruptan çıkamadı. "Futbolun mucidi" İngiltere ise sadece kendi evinde düzenlenen 1966 Dünya Kupası'nı kazanabildi. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 01:05

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