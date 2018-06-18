Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 00:42
Fotoğraf: Bergtuğ Öncü/DHA
Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 39 yaralı
18 Haziran 2018 00:34
Bayram tatili dönüşü trafik kazaları can almayı sürdürüyor. Karaman'da yolcu otobüsü devrildi, 3 kişi hayatını kaybetti.
Karaman'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi öldü, 39 kişi yaralandı.
Özkaymak firmasına ait 42 ER 169 plakalı yolcu otobüsü, Karaman-Mersin Karayolu'nun 26. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 39 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. (Karaman/AA)
Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 00:42
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