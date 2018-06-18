Temel Karamollaoğlu'nun TRT'deki propaganda konuşması

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu TRT'deki propaganda konuşmasında ekonomi ve dış politikayı eleştirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, TRT'deki propaganda konuşmasında dış politikayı eleştirdi ve "Yanı başımızda Irak'ta, Suriye'de yaşanan acılarda da maalesef büyük payımız var. Vebalimiz hakikaten çok büyük" dedi. Karamollaoğlu, ekonomide de iktidarı hedef alarak "Bu kadar kaynakla hala borçla ayakta duruyor, hala işsizlikten bahsediyorsak bu insanımızın değil, 16 yıldır ülkeyi tek başına yönetenlerin başarısızlığıdır" şeklinde konuştu.

'HAVA, SU KADAR HUZURA MUHTACIZ'

Toplumdaki kutuplaşmaya dikkat çeken Karamollaoğlu, "Hava, su kadar huzura muhtacız. Sadece bugün değil, birçok vakit ülke olarak büyük badireler atlattık. Alevi-Sünni, Kürt-Türk, şu partili-bu partili, muhafazakar-liberal, sağcı-solcu denilerek kardeş kardeşe düşman edilmeye çalışıldı" dedi.

AKP'nin iktidarda kalmak için "Her yolu mübah görür hale geldiğini", milletin alın terinin, yetimin hakkının israf edildiğini, sanayinin çökmüş, tarımın bitmiş durumda olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, üniversite mezunu işsizlerin, eli nasırlı, yüreği hüzünlü çiftçilerin, fabrikası haraç mezat elden çıkarılan şeker işçisinin, üretimine kota konan pancar üreticisinin hakkını aradıklarını söyledi.

'KARARNAMEYE KARŞI KANUNUN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ'

Karamollaoğlu, "Bir gece ansızın kararname ile işinden, eşinden, aşından edilenlerin hakkını arıyoruz. Açlığa mahkum edilen emeklinin, asgari ücretlinin hakkını arıyoruz. Sadece seçim öncesi hatırlanan esnafın hakkını arıyoruz. Hukuksuzluğa karşı hukukun, kararnameye karşı kanunun mücadelesini veriyoruz" ifadelerini kullandı.

'FAİZ LOBİSİNE 700 MİLYAR ÖDENMİŞSE...'

"Bu kadar kaynakla hala borçla ayakta duruyor, işsizlikten bahsediyorsak bu insanımızın değil 16 yıldır ülkeyi tek başına yönetenlerin başarısızlığıdır" diyen Karamollaoğlu, içine düşülen bu halden nasıl çıkılacağını dert edindiklerini belirtti.

"Son 10 yılda en fazla kar eden kuruluşlar, bankalar ise ve faiz lobisine son 10 yılda 700 milyar ödenmişse uygulanan politikalarda ciddi sıkıntılar var demektir" diyen Karamollaoğlu, ekonomik uygulamaların yatırım ve üretimi harekete geçirmemesi, işsizliği çözmemesi, refahı arttırmaması durumunun o politikalarda bir yanlış olduğunu anlamına geldiğini ifade etti.

'IRAK'TAKİ SURİYE'DEKİ ACILARDA BÜYÜK PAYIMIZ VAR'

Karamollaoğlu, "Yanı başımızda Irak'ta, Suriye'de yaşanan acılarda da maalesef büyük payımız var. Vebalimiz hakikaten çok büyük. Türkiye'miz maalesef Irak'ta, Libya'da, Suriye'de emperyalistlerin 'Ortadoğu Projesi'ne hizmet eder hale düştü" vurgusu yaptı.

Saadet Partisi Lideri, "Gelin bir olalım, el ele verilim" diyerek "Bu gidişi değiştirme", "Huzur, barış, kardeşlik içinde yaşanan bir ülkeyi birlikte inşa etme" çağrısında bulundu. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 01:11

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