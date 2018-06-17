Psikoterapist İskender Savaşır yaşamını yitirdi

Uzun süredir kanser tedavisi gören Şair, Yayıncı ve Psikoterapist İskender Savaşır, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Psikoterapist, Şair, Yayıncı İskender Savaşır, 63 yaşında hayatını kaybetti. Medyascope'un haberine göre Savaşır, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

1955 yılında Ankara'da doğan İskender Savaşır, Hacettepe ve California Üniversitesi'nde psikoloji, Kansas Üniversitesi'nde dilbilim eğitimi gördü.

İlk şiirleri 1978 yılında Oluşum ve Türkiye Yazıları dergilerinde çıktı. Yayın yönetiminde de yer aldığı Toplum ve Bilim, Zemin, Defter ve McWorld dergilerinde yazı ve şiirleri yayımlandı.

Bilgisayar Ansiklopedisi ve Ero Cinsel Yaşam Ansiklopedisi'nin yayın yönetmenliğini, Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi'nin yayın koordinatörlüğünü yaptı.

Psikoterapist ve eğitimci olarak çalıştı.

Prof. İştar Gözaydın ile evli olan Savaşır'ın Masaldan Sonra (Cumartesi, 1992), Tutku 2000 (Metis, 1995), Kelimelerin Anayurdu ve Tarihi (Metis, 2000) ve Modernliğin Vicdanı (Kanat, 2007) adlı kitapları bulunuyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 00:03

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