Demirtaş'ın TRT konuşmasını parkta izlemeye yasak

Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yayınlanacak propaganda konuşmasının Ankara'da bir parkta canlı olarak izlenmesine izin verilmedi.

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yayınlanacak propaganda konuşmasının, Ankara'da bir parkta canlı olarak izlenmesine izin verilmedi.

HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde çekilen ve bu akşam TRT Haber kanalında yayınlanacak propaganda konuşmasına ilginç bir yasak geldi. Ankara Dikmen'de bulunan Ahmed Arif Parkı'nda düzenlenen gençlik şenliğinde Demirtaş'ın konuşması canlı olarak izletilmek istendi. Ancak polis konuşmanın “canlı olarak gösterilemeyeceği, daha sonra kaydının izletilebileceği” gerekçesiyle gösterimi yasakladı.

Evrensel'e konuşan HDP Ankara İl Eş Başkanı Nur Aytemur, gün boyu çabalarına rağmen polisin gösterime izin vermediğini anlattı. Polisin tutumunu “Korkunun saçmalamış hali” olarak değerlendiren Aytemur, artık devletin ciddiyetinin de, ortada bir hukukun da kalmadığını ifade etti. Polisin yasak konusunda her türlü iletişime kapalı olduğunu aktaran Aytemur, “Bunun bir mantığı yok. İstediklerini yapsınlar, kazanacağız. Bu korku onların hayrına bir korku değil” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 19:48

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