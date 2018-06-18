CIPOML: ErdoÄŸanâ€™Ä±n otoriter rejimine karÅŸÄ±Â mÃ¼cadeleyi destekliyoruz

AvrupalÄ± Marksist- Leninist parti ve Ã¶rgÃ¼tler: ErdoÄŸanâ€™Ä±n otoriter rejim inÅŸasÄ±na karÅŸÄ±Â TÃ¼rkiyeli devrimcilerin mÃ¼cadelesini destekliyoruz.

UluslararasÄ± Marksist-Leninist Parti ve Örgütler KonferansÄ± (CIPOML) Avrupa Bölgesel KonferansÄ± Paris’te gerçekleÅŸtirildi. Bölgesel konferansÄ±n sonuç deklarasyonunda “GericiliÄŸe ve emperyalizmin savaÅŸ ve kemer sÄ±kma politikalarÄ±na karÅŸÄ± uluslararasÄ± dayanÄ±ÅŸma” çaÄŸrÄ±sÄ± yapan AvrupalÄ± komünist partiler, “Türkiye’de ErdoÄŸan’Ä±n: iÅŸçilerin ve halklarÄ±n daha fazla sömürülmesi ve ezilmesi ile Kürtlere karÅŸÄ± savaÅŸ ve baskÄ± politikalarÄ±na dayanan otokratik, diktatoryal bir rejim inÅŸasÄ±na karÅŸÄ± Türkiye’deki ilerici ve devrimci güçlerin mücadelesini destekliyoruz” dedi.

EMPERYALÄ°ST DEVLETLER AZGINLAÅžIYOR!

Avrupa’nÄ±n güncel durumuna dair yapÄ±lan kolektif tahlil ve ortak deneyim alÄ±ÅŸveriÅŸinde iki temel eÄŸilime dikkat çekildiÄŸi belirtilen deklarasyonda;

“Birincisi; emperyalist devletler giderek daha azgÄ±n bir rekabete giriyor ve dünyada gerilim merkezlerini çoÄŸaltÄ±yorlar. Giderek daha da açÄ±ktan sergilenen savaÅŸ politikalarÄ± toplumlarÄ±n militarizasyonu ile birlikte ilerliyor. Silah ve savaÅŸlar için her zaman daha fazla para ayrÄ±lÄ±rken, emekçi kitlelerin sosyal ihtiyaçlarÄ± için daha az para harcanÄ±yor” denildi.

Her ülkede ve uluslararasÄ± boyutta, NATO’ya ve “Avrupa savunma politikasÄ±na”, toplumun militarizasyonuna ve savaÅŸ bütçelerinin arttÄ±rÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±; Avrupa ordularÄ±nÄ±n OrtadoÄŸu ve Afrika’da askeri operasyonlarÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmasÄ±na karÅŸÄ± iÅŸçileri ve halklarÄ± seferber ederek bu politikalarÄ± teÅŸhir etme ve ona karÅŸÄ± mücadele yürütme ihtiyacÄ±nÄ±n aciliyet kazandÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, “Kuzey ülkeleri halklarÄ±nÄ±n, bu stratejik bölgenin bir yandan ABD, NATO ve Avrupa BirliÄŸi, diÄŸer yandan Rusya arasÄ±nda bir savaÅŸ bölgesi haline dönüÅŸtürülmesine karÅŸÄ± artan tepkilerini desteklemek önem taÅŸÄ±yor. Her Avrupa ülkesinde ABD, NATO ve AB’nin savaÅŸ politikalarÄ±na karÅŸÄ±; ABD’nin askeri üslerini ve nükleer bombalarÄ±nÄ±n geri çekilmesi ve NATO’nun daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± için mücadeleyi geliÅŸtirmek önem taÅŸÄ±yor” denildi.

Deklarasyonda, Marksist Leninist parti ve örgütlerin, NATO’nun Brüksel’de toplanacak zirvesine karÅŸÄ± mücadelenin baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± için, her ülkedeki uluslararasÄ± savaÅŸ politikalarÄ± ve araçlarÄ±na karÅŸÄ± mücadeleyi ve bu mücadelede uluslararasÄ± dayanÄ±ÅŸmayÄ± destekleyerek çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± vurgulandÄ±.

POPÜLÄ°ZME KARÅžI MÜCADELE

Konferans tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n merkezindeki bir diÄŸer önemli bir konunun ise, popülist hareketlerin geliÅŸmesi, bunlarÄ±n doÄŸalarÄ± ve hedefleri sorunu olduÄŸu belirtildiÄŸi deklarasyonda ÅŸu ifadeler kullandÄ±: “Bu olgunun çok farkÄ± biçimlerini ve saÄŸ popülizm ile sol popülizm arasÄ±ndaki farklÄ±lÄ±klarÄ± göz önünde bulunduran Marksist-Leninist parti ve örgütler, daha da derinleÅŸtirilecek genel bir tartÄ±ÅŸmayÄ± baÅŸlatarak (iki popülist eÄŸilimdeki) ÅŸu ortak niteliklere dikkat çektiler:

-Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ve sÄ±nÄ±f mücadelesinin reddi

-ProletaryanÄ±n, devrimci süreç ve sosyalist toplumun inÅŸasÄ±nda belirleyici rolünün reddi

-Siyasi partilerin, özellikle de iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± partisinin, komünist partinin rolünün reddi

-Seçimleri kazanabilmek için - açÄ±ktan Ä±rkçÄ± ve faÅŸist partilerin dahil edilebildiÄŸi- oportünist bir seçim ittifakÄ± pratiÄŸi

Bu olgu, önemli kesimlerin oligarÅŸinin politikalarÄ±na karÅŸÄ± artan mücadelesinin yönünü deÄŸiÅŸtirmek, tepkileri emperyalist-kapitalist sistem içinde tutabilmek ve devrimci sÄ±nÄ±f bilincinin geliÅŸmesini engellemek isteyen gerici saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±n bir parçasÄ±dÄ±r.”

FÄ°LÄ°STÄ°N VE TÜRKÄ°YE HALKLARIYLA DAYANIÅžMA

Bölgesel KonferansÄ±n deklarasyonunda, Filistin halkÄ±nÄ±n mücadelesi ile dayanÄ±ÅŸma içinde olunduÄŸu belirtilerek, “Ä°srail siyonist devletinin Gazze halkÄ±na karÅŸÄ± vahÅŸi baskÄ±larÄ±nÄ±, ABD ve diÄŸer emperyalist devletlerin savaÅŸ suçlusu Netanyahu’ya verdiÄŸi desteÄŸi mahkum ediyoruz” denildi.

Türkiye’deki geliÅŸmelerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± konferans deklarasyonunda, “Türkiye’de ErdoÄŸan’Ä±n, Türkiyeli iÅŸçilerin ve halklarÄ±n daha fazla sömürülmesi ve ezilmesi ile Kürtlere karÅŸÄ± savaÅŸ ve baskÄ± politikalarÄ±na dayanan otokratik, diktatoryal rejim inÅŸasÄ±na karÅŸÄ± Türkiyeli ilerici ve devrimci güçlerinin mücadelesini destekliyoruz” denildi.

“AyrÄ±ca, birçok ülkede geliÅŸen iÅŸçi mücadelelerini, Fransa’da demir yolu iÅŸçilerinin, Danimarka gibi birçok ülkede geliÅŸen kamu emekçilerinin mücadelelerini de destekliyoruz” denilen deklarasyonda, “Konferans, parti ve örgütlerin Marksist-Leninist ilkeler ve ortak amaçlarÄ±; proletarya devrimi ve sosyalizm mücadelesi temelinde siyasi ve ideolojik birliÄŸini ve uluslararasÄ± dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± da güçlendirmiÅŸtir” denildi.

CIPOML AVRUPA BÄ°LEÅžENLERÄ°

Arnavutluk Komünist Partisi, Almanya Ä°ÅŸçileri Komünist Partisi Ä°nÅŸa Örgütü, Danimarka Ä°ÅŸçileri Komünist Partisi-APK, Fransa Ä°ÅŸçileri Komünist Partisi-PCOF, Yunanistan Komünist Partisi Yeniden Ä°nÅŸa Hareketi (1918-1955), Ä°talya ProletaryasÄ± Komünist Partisi Ä°çin Komünist Platform, Norveç Marksist Leninist Revolusjon Örgütü, Ä°spanya Komünist Partisi (Marksist-Leninist), Emek Partisi-EMEP (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 19:36

www.evrensel.net