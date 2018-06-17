Fotoğraf: Cansu Pişkin/EVRENSEL
HDP'nin Bakırköy mitingine yoğun katılım
HDP'nin Bakırköy'de düzenlediği 'Büyük İstanbul Mitingi', kötü havaya rağmen on binlerce yurttaşın katılımıyla gerçekleşiyor.
Cansu PİŞKİN
Eylem NAZLIER
İstanbul
24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine 1 hafta kala Halkların Demokratik Parisi (HDP), Bakırköy Halk Pazarı’nda Büyük İstanbul Mitingini gerçekleştiriyor. Mitinge yağmurlu havaya rağmen on binlerce kişi katıldı.
Miting alanına girişler Bakırköy Adliyesi yanı ve lunapark tarafında kurulan iki polis noktasından gerçekleşti. Mitinge HDP bileşenlerinin yanı sıra, 24 Haziran seçimlerinde HDP ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a desteklerini açıklayan siyasi partiler de katıldı. Ahmet Türk ve Hüda Kaya da mitinge katılanlar arasında yer aldı.
Bakırköy Halk Pazarı’nı dolduran kitle sık sık, “Zindanlar boşalsın Selo dışarı çıksın”, “Hak, hukuk, adalet HDP ile gelecek” sloganları attı.
HDP bayrakları ile donatılan alanda üzerinde Demirtaş’ın fotoğrafının bulunduğu pankartlar asıldı.
Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 17:36