HDP'nin Bakırköy mitingine yoğun katılım

Fotoğraf: Cansu Pişkin/EVRENSEL

HDP'nin Bakırköy mitingine yoğun katılım

    • 17 Haziran 2018 17:13

    HDP'nin Bakırköy'de düzenlediği 'Büyük İstanbul Mitingi', kötü havaya rağmen on binlerce yurttaşın katılımıyla gerçekleşiyor.

    Cansu PİŞKİN
    Eylem NAZLIER
    İstanbul

    24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine 1 hafta kala Halkların Demokratik Parisi (HDP), Bakırköy Halk Pazarı’nda Büyük İstanbul Mitingini gerçekleştiriyor. Mitinge yağmurlu havaya rağmen on binlerce kişi katıldı.

    Miting alanına girişler Bakırköy Adliyesi yanı ve lunapark tarafında kurulan iki polis noktasından gerçekleşti. Mitinge HDP bileşenlerinin yanı sıra, 24 Haziran seçimlerinde HDP ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a desteklerini açıklayan siyasi partiler de katıldı. Ahmet Türk ve  Hüda Kaya da mitinge katılanlar arasında yer aldı.

    Fotoğraf: Cansu Pişkin/EVRENSEL

    Bakırköy Halk Pazarı’nı dolduran kitle sık sık, “Zindanlar boşalsın Selo dışarı çıksın”, “Hak, hukuk, adalet HDP ile gelecek” sloganları attı.

    Fotoğraf: Cansu Pişkin/EVRENSEL

    HDP bayrakları ile donatılan alanda üzerinde Demirtaş’ın fotoğrafının bulunduğu pankartlar asıldı.

    Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

    Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

    Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

    Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

    Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

    Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

     

     

    Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 17:36
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