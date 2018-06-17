HDP'nin Bakırköy mitingine yoğun katılım

HDP'nin Bakırköy'de düzenlediği 'Büyük İstanbul Mitingi', kötü havaya rağmen on binlerce yurttaşın katılımıyla gerçekleşiyor.

Cansu PİŞKİN

Eylem NAZLIER

İstanbul

24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine 1 hafta kala Halkların Demokratik Parisi (HDP), Bakırköy Halk Pazarı’nda Büyük İstanbul Mitingini gerçekleştiriyor. Mitinge yağmurlu havaya rağmen on binlerce kişi katıldı.

Miting alanına girişler Bakırköy Adliyesi yanı ve lunapark tarafında kurulan iki polis noktasından gerçekleşti. Mitinge HDP bileşenlerinin yanı sıra, 24 Haziran seçimlerinde HDP ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a desteklerini açıklayan siyasi partiler de katıldı. Ahmet Türk ve Hüda Kaya da mitinge katılanlar arasında yer aldı.

Fotoğraf: Cansu Pişkin/EVRENSEL

Bakırköy Halk Pazarı’nı dolduran kitle sık sık, “Zindanlar boşalsın Selo dışarı çıksın”, “Hak, hukuk, adalet HDP ile gelecek” sloganları attı.

Fotoğraf: Cansu Pişkin/EVRENSEL

HDP bayrakları ile donatılan alanda üzerinde Demirtaş’ın fotoğrafının bulunduğu pankartlar asıldı.

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 17:36

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