HDP milletvekili adayÄ± Nuray TÃ¼rkmen: Sadaka kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ Ã¼retiyorlar

KHK ile ihraÃ§ edilen barÄ±ÅŸ bildirisi imzacÄ±sÄ± akademisyenlerden Nuray TÃ¼rkmen HDP Ankara 2. BÃ¶lge 1. sÄ±ra milletvekili adayÄ±.

Derya KAYA

Ankara

HDP Ankara 2. Bölge 1. sÄ±ra milletvekili adayÄ± Nuray Türkmen, barÄ±ÅŸ bildirisini imzaladÄ±ÄŸÄ± için ihraç edilen akademisyenlerden. Seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± konuÅŸtuÄŸumuz Türkmen kendi seçim bölgesinde iktidar partisinin çalÄ±ÅŸmasÄ± için ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±: Tek yaptÄ±klarÄ± ÅŸey büyük, ihtiÅŸamlÄ± arabalarÄ± sokaklarda gezdirmek. Bir de RamazanÄ± da fÄ±rsat bilerek sahurda paketler götürmek. Sadaka kültürünü yeniden üretmek.

HDP Ankara 2. Bölge 1. sÄ±ra milletvekili adayÄ± Nuray Türkmen, KHK ile ihraç edilen barÄ±ÅŸ bildirisi imzacÄ±sÄ± akademisyenlerden. Türkmen, seçim çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± günlerdir sokak sokak, kapÄ± kapÄ± aday olduÄŸu bölgenin HDP ilçe teÅŸkilatlarÄ±nÄ±n yanÄ±sÄ±ra iÅŸçilerle, kadÄ±nlarla, öÄŸrencilerle, KHK’lilerle, engellilerle, barÄ±ÅŸ imzacÄ±larÄ±yla, HDP ile dayanÄ±ÅŸma içerisinde olanlarla birlikte yürütüyor. Seçimlere çok az bir süre kala Keçiören, AltÄ±ndaÄŸ, Akyurt, Çubuk, ÇamlÄ±dere, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, KÄ±zÄ±lcahamam, Pursaklar’Ä±n içinde yer aldÄ±ÄŸÄ± 2. bölgede seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±, bölge insanÄ±nÄ±n beklentilerini ve bu süreçte insanlarla nasÄ±l buluÅŸtuklarÄ±nÄ± Türkmen ile konuÅŸtuk.

‘UMUDU, MORALÄ°, GÜCÜ YÜKSELTECEK ÅžEKÄ°LDE ÇALIÅžIYORUZ’

Türkmen, sohbetimizin baÅŸÄ±nda daha çok kadÄ±nlarÄ±n önde ve emeÄŸinin olduÄŸu bir seçim çalÄ±ÅŸmasÄ± yürüttüklerine dikkat çekti. Umudu, gücü, morali yükseltecek ÅŸekilde çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Türkmen, çalÄ±ÅŸmaya katÄ±lanlarla birlikte karar alarak, demokratik bir çalÄ±ÅŸma yürüttüklerini belirtti. Türkmen,“Ä°kna olmamÄ±ÅŸ ama arada kalmÄ±ÅŸ olanlarÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n dediÄŸi gibi ‘markaja alma’ deÄŸil, umudu aÅŸÄ±lama üzerinden ikna edebileceÄŸimiz bir çalÄ±ÅŸma yürütüyoruz” dedi. Ä°kinci bölgede iki büyük ilçe olan Keçiören ve AltÄ±ndaÄŸ’da çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Türkmen, “ÇalÄ±ÅŸmamÄ±zÄ±n içerisinde daha çok sokak var. Çünkü ikna edebileceklerimiz, umut aÅŸÄ±layabileceklerimiz, umudu güçlendireceklerimiz sokakta” dedi.

‘KAZANACAÄžIMIZA Ä°NANIYORUZ YA SONRASI?’

Türkmen, çalÄ±ÅŸmaya ilk baÅŸladÄ±klarÄ±nda etraflarÄ±nda daha az insan varken gücü ve umudu görmeyle birlikte profilin geniÅŸlediÄŸini kaydetti. ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± ikili bir hat üzerinden yürüttüklerini belirten Türkmen, “Birincisi, 24 Haziran’da barajÄ± geçmemiz lazÄ±m, AKP iktidarÄ± açÄ±sÄ±ndan HDP kririk parti. BarajÄ± geçemezsek demokratik parlementer bir sistem olmayacak. Ama ikinci ve daha önemli bir meramÄ±mÄ±z var. 24 Haziran’da kazanacaÄŸÄ±mÄ±za zaten inanÄ±yoruz. 24 Haziran’dan sonra ne yapacaÄŸÄ±z? NasÄ±l örgütlü olacaÄŸÄ±z? NasÄ±l yeniden kuracaÄŸÄ±z? ÖrneÄŸin; OvacÄ±k’taki kadÄ±nlarla 24 Haziran sonrasÄ± kadÄ±n ve çocuk atölyeleri gerçekleÅŸtirme kararÄ±nÄ± aldÄ±k. Bunu önemsiyoruz” dedi.

‘AKP’NÄ°N TEK YAPTIÄžI SADAKA KÜLTÜRÜNÜ YENÄ°DEN ÜRETMEK’

AKP-MHP iktidarÄ±nÄ±n güçsüzlüÄŸüne dikkat çeken Türkmen, bunun Ankara 2. Bölgeye yansÄ±malarÄ±nÄ± da deÄŸerlendirdi. Türkmen, “Tek yaptÄ±klarÄ± ÅŸey büyük, ihtiÅŸamlÄ± arabalarÄ± sokaklarda gezdirmek. Bir de Ramazan’Ä± da fÄ±rsat bilerek sahurda paketler götürmek. Ä°ki ayak üzerinden yürütüyorlar çalÄ±ÅŸmayÄ±. Birincisi sadaka kültürünü yeniden üreten, ikincisi de iktidarÄ±nÄ± parayla sermayesiyle teyit eden, ihtiÅŸamÄ±nÄ±, parasÄ±nÄ± yeniden gösterdiÄŸi kimi araçlar üzerinden” dedi.

Bazen insanlarÄ±n “Buraya HDP giremezdi, nasÄ±l girmiÅŸler” diyerek ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Türkmen, korkmadan, seslerini kÄ±smadan, sözlerini daha yüksek sesle söylediklerini ve kendilerini anlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti. “Bizi üzseler de, kÄ±rsalar da öfkelenen insanlarÄ± anlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz” diyen Türkmen ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bizim çalÄ±ÅŸmamÄ±zla birlikte orada bugüne kadar ezilen, hor görülen, tezgahlarÄ± alÄ±nan tehdit edilen Kürt pazarcÄ±lar var mesela. Yüzlerindeki gülümseme, gözlerindeki parÄ±ldamayÄ± gördük, yalnÄ±z deÄŸiliz’ dediler”.

‘Ä°NSANLAR EKMEKTEN GEÇTÄ°, MESELE HAYSÄ°YETLÄ° KALMA MESELESÄ°’

ÇalÄ±ÅŸma yürüttükleri bölgedeki insanlarÄ±n 24 Haziran sonrasÄ± beklentilerine iliÅŸkin konuÅŸtuÄŸumuz Türkmen, alandan izlenimlerini de paylaÅŸtÄ±. Türkmen, “KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir kadÄ±n ekmek almakta zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çocuklarÄ±na bakamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yardÄ±mlarla geçindiÄŸini, bu yÄ±l kömürün kÄ±ÅŸÄ±n sonunda geldiÄŸini anlattÄ±. Orada bile organizasyon bozukluÄŸu var. Bütün bunlarla birlikte bize ÅŸunu söyledi: ‘Ben ekmeksiz kalayÄ±m ama ÅŸunlardan kurtulalÄ±m. Televizyonu açtÄ±ÄŸÄ±mda çocuklarÄ±mÄ±n ErdoÄŸan’Ä± görmesini istemiyorum’. AnlattÄ±klarÄ± beni dönüÅŸtürücü bir ÅŸey oldu. Ä°nsanlar artÄ±k ekmekten bile geçmiÅŸler. KadÄ±nÄ±n ‘görmeyeyim’ dediÄŸi kÄ±sÄ±m haysiyetini korumaya, kendini yurttaÅŸ olarak daha haysiyetli kÄ±lmaya, bu memleketin insanÄ± olarak tanÄ±nma çaÄŸrÄ±sÄ±na denk düÅŸüyor. AKP iktidarÄ± tarafÄ±ndan ezilen, sömürülen, bütün iÅŸçiler, emekçiler, Kürtler, Aleviler, kadÄ±nlar, engelliler, öÄŸrenciler, iÅŸsizler açÄ±sÄ±ndan baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bu süreç bir ekmekten çok, onuru, haysiyeti koruma, özgüven tazeleme meselesi”.

‘BÄ°ZE EN DOST YAKLAÅžANLAR YOKSUL KADINLAR’

ÇalÄ±ÅŸma yürütürken karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± bazÄ± kadÄ±nlardaki düÅŸmanca bakÄ±ÅŸlarÄ±n kendilerinde yarattÄ±ÄŸÄ± kÄ±rgÄ±nlÄ±ÄŸÄ± da paylaÅŸan Türkmen ÅŸunlarÄ± söyledi: “AKP’ye karÅŸÄ±lar, ama HDP’ye de dost olmayan bakÄ±ÅŸlar bunlar. Muhafazakar kadÄ±nlarda da, sosyal demokrat kadÄ±nlarda da görebiliyoruz bunu. Toplumsal cinsiyet iliÅŸkileri dediÄŸimiz, aslÄ±nda bu kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlandÄ±ran alanÄ±n kendisi Ä±rkçÄ±lÄ±k, milliyetçilik merkezli bir ideolojiyi de yeniden üretiyor. Bize en dost yaklaÅŸan kadÄ±nlar, yoksul, iÅŸçi kadÄ±nlar. ‘Biz sizi seviyoruz ama Kürt milliyetçiliÄŸi yapmasanÄ±z daha iyi olur’ diyerek anlatÄ±yorlar. Söyledikleri her ÅŸey o kadar kalÄ±p ve anaakÄ±m ki. KonuÅŸtuÄŸumuzda ise haklÄ±sÄ±nÄ±z noktasÄ±na gelebiliyoruz. Ancak diÄŸer kesimler açÄ±sÄ±ndan öyle kÄ±rÄ±lgan deÄŸil bu süreç. YanÄ±na yaklaÅŸamÄ±yorsunuz, temas edemiyorsunuz. KadÄ±n hareketinin içerisinde olan kÄ±zkardeÅŸlerimin de bunu belki görmesi gerekiyor. Bu seçim çalÄ±ÅŸmasÄ± bize ayrÄ±ca hangi kadÄ±nlarla daha fazla kÄ±zkardeÅŸ, daha fazla yoldaÅŸ olabileceÄŸimizi de gösteriyor”.

‘24 HAZÄ°RAN AKÅžAMI ÅžENLÄ°ÄžÄ°MÄ°ZE HERKESÄ° BEKLÄ°YORUZ’

Seçimlere sayÄ±lÄ± günler kala Türkmen’in çaÄŸrÄ±sÄ± ise AKP’nin karÅŸÄ±sÄ±nda olan, sosyalist, demokrat, aydÄ±n, Kürt hareketi içerisinde olan, Alevilerin, iÅŸçilerin, bütün ezilenlerin sorunlarÄ±nÄ± önemseyen herkese: “Ä°lk olarak, biz ÅŸu sÄ±ralar bir günü beÅŸ gün gibi yaÅŸÄ±yoruz. Kalan günler bizim için 20 gün gibi sayÄ±lÄ±r. Seçim çalÄ±ÅŸmasÄ± içinde hala olabileceklerini, hala dayanÄ±ÅŸma gösterebileceklerini söylemek isterim. Bunu yapmak zorundayÄ±z. Ä°kincisi ise 24 Haziran akÅŸamÄ± büyük bir ÅŸenliÄŸimiz olacak, herkesin katÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. 24 Haziran’dan sonra neler yapacaÄŸÄ±mÄ±z üzerine herkesin bir kurucu özne olarak, ‘nasÄ±l bu örgütlülüÄŸü sürdüreceÄŸiz’ kafasÄ±nÄ±n bir köÅŸesinde düÅŸünmesini isterim.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 20:16

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