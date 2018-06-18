Samsun'da seÃ§im nabzÄ±: TÃ¼tÃ¼n ve pirinÃ§ ÅŸehriydik ÅŸimdi para etmiyor

Samsun'da AKP'nin eski havasÄ± yok. Samsunlular, binbir emekle Ã¼rettikleri Ã¼rÃ¼nlerin pazarda para etmediÄŸinden ÅŸikayetÃ§i.Â

Sait KOCAMAN

Samsun

Samsun'da seçimleri konuÅŸtuÄŸumuz emekçiler geçim derdinin daha da büyüdüÄŸünü ve AKP'nin eski havasÄ±nÄ±n kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyorlar. Åžehirlerinin eskiden tütün ve pirinç memleketi olduÄŸunu söyleyen Samsunlular, binbir emekle ürettikleri ürünlerin pazarda para etmediÄŸinden ÅŸikayetçi.

Samsun 'da seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ± OHAL'in baskÄ± ve korku ikliminin gölgesinde devam ediyor. Devletin bütün olanaklarÄ± iktidar partisi AKP ve ortaÄŸÄ±nÄ±n emrindeyken Millet Ä°ttifakÄ±’nÄ±n çalÄ±ÅŸmalarÄ± daha mütevazÄ± ÅŸekilde sürüyor. HDP ve onu destekleyenlerin ise çalÄ±ÅŸmalarÄ± engelleniyor, provoke ediliyor. Buna raÄŸmen bütün muhalif kesimler HDP nin barajÄ± aÅŸmasÄ±nÄ±n gerekliliÄŸini biliyor. Ä°ktidarÄ± destekleyenlerin çoÄŸu, gidiÅŸattan ve yaÅŸam standartlarÄ±ndan memnun olmadÄ±klarÄ±nÄ± söylüyor ama elindeki ‘kÄ±rÄ±ntÄ±larÄ±n’ da gitmesinden endiÅŸe duyduklarÄ± için AKP’ye desteklediklerini sürdürdüklerini söylüyorlar. MedyanÄ±n da tek taraflÄ± propagandasÄ±ndan etkilendikleri görülüyor. BunlarÄ±n etkisiyle insanlarÄ±n çoÄŸu konuÅŸmaya çekiniyor, görüÅŸmekten kaçÄ±yor. Samsun'da emekçilere Seçimlerin hangi nedenlerle erkene alÄ±nmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini, seçim vaatlerini samimi bulup bulmadÄ±klarÄ±nÄ±, seçimlerin eÅŸit koÅŸullarda yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, seçim sonuçlarÄ± hakkÄ±nda tahminlerini, gidiÅŸattan yaÅŸam koÅŸullarÄ±ndan memnun olup olmadÄ±klarÄ±nÄ± sorduk.

'ERKEN SEÇÄ°M TUZAÄžINA KENDÄ°LERÄ° DÜÅžTÜLER'

Bahçelievler Mahallesi'nde konuÅŸtuÄŸumuz emekli Dilaver Ertürk erken seçim olmasÄ±nÄ± memleketin eskisi gibi yönetilemez hala geldiÄŸi için alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. “Bu duruma erken müdahale ederek kendi lehine çevirmek istediler” diyen Ertürk, “Ancak hükümet seçimi erkene alarak kendi kurduÄŸu tuzaÄŸa düÅŸtü. Bütün geliÅŸmeler aleyhine oldu” dedi. Ä°ktidarÄ±n 16 yÄ±ldÄ±r aynÄ± vaatlerde bulunduÄŸuna dikket çeken Ertürk, “Enflasyon düÅŸecekti. Ä°ÅŸsizlik bitecekti, barÄ±ÅŸ olacaktÄ±, hiç birisi olmadÄ±. YapamadÄ±klarÄ±nÄ± vaat ediyorlar. Bu halk desteÄŸine raÄŸmen 16 yÄ±ldÄ±r neden yapmadÄ±lar?” ifadesini kullandÄ±. Ä°nÅŸaat iÅŸçisi Necmi KeleÅŸ bu kötü gidiÅŸattan korktuklarÄ± için erken baskÄ±n seçim kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. OHAL'in iktidarÄ±n rahatÄ± ve düzeni için sürdüÄŸünü ifade eden KeleÅŸ, böylece halkÄ± korkutmak, sindirmek istediklerini dile getirdi. GüneydoÄŸuda sandÄ±klarÄ±n korucularÄ±n yoÄŸun olduÄŸu yerlere taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ±n söylendiÄŸini ifade eden KeleÅŸ, devletin bütün olanaklarÄ±nÄ± hükümetin kullandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. HDP'ye haksÄ±zlÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen KeleÅŸ, “Bu nedenle milletvekilliÄŸinde HDP'ye, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde Ä°nce'ye vereceÄŸim oyumu. SandÄ±klara demokrasi cephesinde olan bütün insanlar birlikte sahip çÄ±kmalÄ±” dedi. Manav Recep SaÄŸlam fiyatlardan ÅŸikayetçi. “Her ÅŸey almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gidiyor” diyen SaÄŸlam, vatandaÅŸÄ±n alÄ±m gücünün neredeyse dibe vurduÄŸunu söyledi. Köylünün, esnafÄ±n, müÅŸterinin ayrÄ± ayrÄ± dertleri olduÄŸunu belirten SaÄŸlam, muhalefet kazanÄ±rsa ülkenin en azÄ±ndan rahat bir nefes alacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

'SAMSUN ESKÄ°DEN TÜTÜN VE PÄ°RÄ°NÇ MEMLEKETÄ°YDÄ°'

ÇayocaÄŸÄ±nda çalÄ±ÅŸan Aysel Keklik ise bir dokun bin ah iÅŸit dedirtircesine konuÅŸuyor: “Reis iÅŸlerin kötüye gittiÄŸinin farkÄ±na vardÄ±. Durumu kurtarmak için erken seçim kararÄ± aldÄ±. AynÄ± ekonomik vaatleri tekrarlayÄ±p duruyor, vaatleri boÅŸ. BuzdolabÄ±nÄ± zenginlik göstergesi sayÄ±yor. BoÅŸ buzdolabÄ±nÄ± kim ne yapsÄ±n? Yiyecek ekmeÄŸi olmayan oturup buzdolabÄ± mÄ± yiyecek. Ben eskiden tekstil iÅŸçisiydim. FarklÄ± tekstil atölyelerinde çalÄ±ÅŸtÄ±m. O zamanlar aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maaÅŸ bize bol bol yetiyordu. Åžimdi ise geçinmek çok zor. Ä°ttifak adaylarÄ±nÄ±n ülkenin gerçek sorunlarÄ±nÄ±, halkÄ±n dertlerini yeteri kadar savunduklarÄ±nÄ± düÅŸünmüyorum. Hepsi de dini ve milli duygularÄ± kullanÄ±yorlar. Samsun eskiden pirinç ve tütün memleketiydi. Tütün, bütün bir bölgeyi besliyordu. Åžimdi yok oldu. Pirinç de yok olmak üzere... Belli yaÅŸ üstü kadÄ±nlarla konuÅŸsanÄ±z 10 kadÄ±ndan 8'i tütünde çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Seçimin eÅŸit demokratik bir ortamda geçtiÄŸini düÅŸünmüyorum. Demokratik bir ortam olsaydÄ±, gazeteciler, siyasetçiler, milletvekilleri, DemirtaÅŸ içerde olmazdÄ±. O insanlar ne yapmÄ±ÅŸlar. Hangi hakla halkÄ±n iradesinin seçtiÄŸi o insanlarÄ± içeri atarsÄ±nÄ±z?”

'BAÅžKASI GELSE DE AYNISI OLACAK'

Hastane bahçesinde konuÅŸtuÄŸumuz saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ± kadÄ±nlar, iÅŸ yüklerinin çok olduÄŸunu söylüyorlar. Ancak emeklerinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verilmediÄŸini, ücretlerinin yetmediÄŸini anlatan kadÄ±nlar, “Ekonominin büyüdüÄŸü iddia ediliyor fakat bizim hayatÄ±mÄ±za yansÄ±yan bir geliÅŸme yok” diyor. Hasta bir kadÄ±n ise “Ben Tayyipçiyim. Oyumu Tayyip'e vereceÄŸim. Tekkeköy'den geliyorum, ev hanÄ±mÄ±yÄ±m. HastayÄ±m ilaçlarÄ±mÄ± parayla alÄ±yorum. Bu devirde parasÄ±z ne var ki. SÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±z herkes gibi bizim de var. Geçim sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± olmayan mÄ± var? BaÅŸkalarÄ± gelse de aynÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar olacak” dedi.

Görme engelli ve iÅŸsiz Ferdi KalaoÄŸlu 1800 TL engelli maaÅŸÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti .Bekar olduÄŸunu ve kendisine yettiÄŸini ifade eden KalaoÄŸlu, ancak bu maaÅŸla bir aile geçinemeyeceÄŸini vurguladÄ±. Seçim dönemlerinde bütün adaylarÄ±n bol keseden vaatlerde bulunduÄŸunu ama baÅŸa gelince yapmadÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen KalaoÄŸlu, “Bence AKP bu sefer gider. Çünkü AKP' nin eski havasÄ±nÄ±n ve kalabalÄ±klarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor herkes. Kandil operasyonlarÄ± seçim malzemesi yapÄ±lÄ±yor” dedi.

'ÜRÜNÜMÜZ PAZARDA PARA ETMÄ°YOR'

Tekkeköy'den Hayrettin Gül bin bir emekle ürettikleri ürünlerin pazarda para etmediÄŸini söyledi. ÇökeleÄŸin, yoÄŸurdun, yaÄŸÄ±n kilosunu geçen seneki fiyatlardan verdiklerini belirten Gül, her ÅŸeyi zamlÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. Geçen yÄ±llarda köylerine taÅŸocaÄŸÄ± yapmaya kalktÄ±klarÄ± ama engellediklerini anlatan Gül, “Engellemesek ÅŸimdi bu ürünlerimiz de olmayacaktÄ±. HakkÄ±mÄ±zda hayÄ±rlÄ±sÄ± ne ise o olsun. Çevremizde bütün adaylara oy verecekler var” dedi. AynÄ± köyden pazarcÄ± Havva OdabaÅŸ, önce “ben siyasetten anlamam oÄŸlum” dedi. Köylünün malÄ±nÄ±n para etmediÄŸini söyleyen OdabaÅŸ, Bundan 10 sene önce kapalÄ± bir pazar yerleri olduÄŸunu ama yÄ±kÄ±p yerine paralÄ± otopark yaptÄ±klarÄ±nÄ± ankattÄ±. Åžimdi böyle yaÄŸmurun suyun pisliÄŸin içinde pazar kurduklarÄ±nÄ± söyleyn OdabaÅŸ, “Durumumuz bu. BaÅŸka ÅŸey söylemeye gerek var mÄ±?” dedi.

Bir diÄŸer pazarcÄ± ÅženkÄ±z AydÄ±n inÅŸaat iÅŸçisi ve iki çocuÄŸu ile eÅŸi kÄ±t kanaat geçindiklerini söyledi. Kendisinin de iktidara kim gelirse gelsin deÄŸiÅŸmeyeceÄŸini söyleyen AydÄ±n, kendi paylarÄ±na yine çalÄ±ÅŸmak, yine eziyet, yoksulluk düÅŸeceÄŸini söyledi.

YARDIMLARA MUHTAÇ YAÅžAM

Çelikalan Köyü'nden pazarcÄ± Yeter Birinci'nin ise memleketi deÄŸil kendi hayatÄ±nÄ± anlatmasÄ± yeterli: “Dulum, yeÅŸil kartlÄ±yÄ±m, kÄ±zÄ±m böbrek hastasÄ±, böbreÄŸimin birini ona verdim. 60 yaÅŸÄ±ndayÄ±m alnÄ±mÄ±n akÄ±yla çalÄ±ÅŸÄ±p yaÅŸÄ±yorum. PeriÅŸanÄ±m. Adaylar bol keseden atÄ±yor. evimin çatÄ±sÄ± yok, akÄ±yor. BuzdolabÄ± zenginlikmiÅŸ. BoÅŸ buzdolabÄ±nÄ± ne yapalÄ±m? KÄ±ÅŸÄ±n bir torba kömür arada bir 1000 lira yardÄ±m veriliyor. Çok zor koÅŸullarda yaÅŸÄ±yoruz. BüyükÅŸehir belediyesi iki ayda bir 200 TL veriyor. Onu da "ArtÄ± Bir" diye bir markette harcamayÄ± zorunlu tutuyor. Her ÅŸey pahalÄ±,”

'MHP'LÄ°YÄ°M AMA OYUM Ä°NCE'YE'

FotoÄŸraf: Evrensel

Ä°nÅŸaat iÅŸçisi Åžükrü YÄ±lmaz adaylarÄ±n hiçbirinin inÅŸaat iÅŸçilerinin sorunlarÄ± bilmediÄŸini söyledi. Milletvekillerinin 2 yÄ±lda bile emekli olabildiÄŸini, oysa aÄŸÄ±r iÅŸlerde, zor koÅŸullarda güvencesiz çalÄ±ÅŸan inÅŸaat iÅŸçilerinin 25 yÄ±l çalÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra 65 yaÅŸÄ±nda emekli olabildiÄŸini söyledi. Bu saçmalÄ±ÄŸÄ±n düzeltilmesi gerektiÄŸini söyleyn YÄ±lmaz, “Ä°ÅŸimiz patronun iki dudaÄŸÄ± arasÄ±nda. Eskiden 6- 7 ay çalÄ±ÅŸÄ±yorduk, yÄ±lÄ± o parayla geçiriyorduk. Åžimdi 11 ay çalÄ±ÅŸÄ±yoruz ama yine de zor geçiniyoruz” dedi.

Otobüs ÅŸoförü Muhammet Dinçer de Samsun milletvekillerinin Samsunlulardan, Samsun'u bilen, Samsun'un gerçek sorunlarÄ±yla, dertleriyle samimi olarak ilgilenen kiÅŸilerden seçilmesi gerektiÄŸini söyledi. MesleÄŸi gereÄŸi her gün halkla iç içe olduÄŸunu belirten Dinçer, halkÄ±n geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± ve gelecek kaygÄ±sÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Dinçer, “AçÄ±k konuÅŸayÄ±m, MHP'liyim ama bu seçimlerde Ä°nce'ye oy vermeyi düÅŸünüyorum” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 20:19

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