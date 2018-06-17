AKP'nin Yenikapı'da düzenlediği 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşan Erdoğan, 'En baba mitingimizi İstanbul’da yapıyoruz' dedi.

AKP'nin, İstanbul Yenikapı'daki miting alanında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlediği 'Büyük İstanbul Mitingi' başlıyor. Erdoğan'ın saat 17.15'te kürsüye gelmesi bekleniyor.

Miting alanına girişler saatler öncesinden başladı. Alana konuşmaların yapılacağı dev bir platform kuruldu. “Büyük Türkiye Güçlü Lider İster” yazılarının yer aldığı platforma iki dev ekran yerleştirildi. Güvenlik noktalarından alana girenlere AKP bayraklarının yanı sıra su ve yağmurluk dağıtıldı.

YILDIRIM: BUNLARIN TEK BİR DİKİLİ AĞACI YOK

Mitingde ilk konuşmayı yapan Binali Yıldırım, “İstanbul evet demişse, Türkiye evet demiş demektir. İstanbul, 15 Temmuz’dan sonra Yenikapı ruhunu başlatan şehir. İstanbul, mazlumların umudu olmuştur” dedi.

“Adamlar nereye giderse yıkımdan bahsediyor” diyen Yıldırım, “Bunların bu ülkede tek bir dikili ağacı yok. Yol vaadi verelim diyorlar, bakıyorlar bütün yollar yapılmış; köprü yapalım diyorlar o da yapılmış, sinirleniyorlar. Yapacak iş bulamayınca yalan söyleyelim, yıkmaya çalışalım. Bunlar değil mi, Nuri Demirağ’ın uçak fabrikasını kapatanlar. AK Parti yapar, onlar konuşur. Önce siz çıkın cesurca PKK’ya, DEAŞ’a, FETÖ’ye karşı nasıl mücadele edeceğinizi anlatın” diye konuştu.

Seçime katılımın arttırılması çağrısı yapan Yıldırım, “Mutlaka sandığa gidelim, sandığa gidenleri teşvik edelim. Sizlerden ricam, seçime katılımı Türkiye’nin her yerinde en iyi şekilde sağlayalım” dedi.

ERDOĞAN: BUGÜN YİNE DESTAN YAZIYORSUN İSTANBUL

Yıldırım’ın ardından sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, mitinge katılanları selamladı.

“Bugün yine destan yazıyorsun İstanbul” diyen Erdoğan, “Bütün babaların, babalar gününü tebrik ediyorum. Böyle bir günde en baba mitingimizi İstanbul’da yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

♦ Bugün yine muhteşemsin İstanbul, bugün yine destan yazıyorsun İstanbul, bugün yine güç ve cesaret veriyorsun İstanbul.

♦ 24 Haziran'da bir destan daha yazacağız. Vakit birlik vakti diyeceğiz.

♦ İstanbul kararını vermiş, 24 Haziran demokrasi bayramınız şimdiden kutlu olsun.

♦ CHP'nin olduğu yerde pislik susuzluk ve kirli hava var. Haliç pislikten geçilmiyordu. Kim vardı? Yine CHP.

♦ AK Parti temizliktir, AK Parti huzurdur, AK Parti mutluluktur. Biz bunu sağladık, başardık ve başarmaya devam ediyoruz.

♦ Sen bizim yaptığımız yatırımlara kör müsün, görmüyor musun bu yatırımları? Adam tam kör. Adam soygunlardan bahsediyor, haddini bil.

♦ Maaş ödemelerini dahi güçlükle yapabilen bir ülkeden, memurunu enflasyona ezdirmeyen bir ülkeye biz getirdik.

♦ IMF bizden borç istedi. Verin dedim. Ben verin deyince IMF vazgeçti.

♦ Atatürk Kültür Merkezi yıkıldı. Ama şimdi Türkiye'nin bir numaralı opera binasını oraya yapıyoruz. Gittim, geçenlerde gezdim, son halini gördüm.

♦ Meşhur Rami Kışlası'nı 7 milyon kitaplı kütüphaneye dönüştüreceğiz.

♦ Yassıada vardı ya, o yaslı adayı biz Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na çeviriyoruz.

♦ O CHP zihniyeti, Menderes gibi insanları ipe götürdü. Ey Muharrem, Menderes ve arkadaşları ipe götürülürken siz ne yaptınız?

♦ Bay Muharrem, bak ben laf salatası yapmıyorum, icraattan bahsediyorum. Sen de bir şeyden bahset, şunu yapıyorum de.

♦ Elazığ'da yaklaşık 26 dönümlük yeri, hemen süratle TOKİ yeni projesini hazırlıyor, çarşambaya kadar ilk taslağı bize getirecek. Orayı da Elazığ'a bir millet bahçesi olarak kazandırıyoruz. Güzel bir yere bir şehitler anıtı da koyacağız.

♦ Bay Muharrem senin havsalan böyle bir havalimanını alır mı? Zaten kafadan karşı çıktılar. 'Ne işimiz var bizim havalimanıyla'… Kanal İstanbul… 'Ne işimiz var 'diyor bizim Kanal İstanbul'la. Hale bak hale.

♦ Biliyorsunuz Bay Kemal Sabiha Gökçen'e de karşı çıkmıştı. Biz yapmadık ki Bay Kemal. Yetmedi, bir tane daha yapıyoruz. Anlamazsınız, anlamazsınız. Öyle zannediyorum ki bunlar uçaklarla inmeyecekler kağnılarla gelecekler. Büyük devlet, büyük ülke olmak bunu gerektirir. Takmış kafayı bizim Külliye'ye. Çok enteresan. Tıpkı ustası gibi.

♦ Sayın Putin'in ilk gelişi, bizim salonda kendisiyle görüşüyoruz. Süzdü etrafı ve ayrılırken büyük devlet olmanın alametifarikası budur dedi.

♦ Büyükada'daki atları faytonların boyunduruğundan kurtaracağız.

♦ Hayvanseverler, ister ev, ister sokak… Bunlar üzerindeki çalışmaları 5119 yasayı çok daha farklı bir şekilde ele alıp değerlendireceğiz. Bu operatörbugün tutuklandı, olayın kabul edilebilir hiçbir yanı yok ama bu hassasiyeti göstermek önemli.

♦ Neyi bekliyor Batı? Erdoğan nasıl çökecek… Batı'ya da gerekli dersi vermeye hazır mıyız? Sandıkları patlatmaya var mıyız?

♦ Kardeşlerim CHP zihniyetini en iyi bilen şehir İstanbul'dur. İstanbul CHP faşizmini iliklerine kadar yaşamış bir şehirdir.

TANSU ÇİLLER DE KATILDI

Mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım ile bakanlar ve milletvekili adayları katılıyor. Öte yandan faili meçhul cinayetlerin en çok yaşandığı 1990’lı yıllarda başbakanlık yapan Tansu Çiller de mitinge katıldı. Çiller, “Bugün milli bir şuurla buradayım” dedi.

“Bir eski başbakan olarak şunu söylemek zorundayım. Bu terör ya bitecek ya bitecek diyen bir başbakan olarak söylemek mecburiyetindeyim ki terör mücadelesi sadece bir askeri müdahale değildir” diyen Çiller, şunları söyledi:

“Terör mücadelesinin çok önemli bir unsuru dış politikadır. Dış politikada dar bir alanda değişe müttefikler, ciddi bir kararlılık ve süratle geliştirilen çözümler gerektirir. Güvenlik olamadan özgürlüklerin olması mümkün değildir. Güvenlik ortamıyla özgürlükleri yaşamaya başlayan vatandaşlar bunu sağlayan siyasileri kucaklarlar. Çok ciddi çözümlere ihtiyaç var tüm kesimlerde. 24 Haziranda seçimlere gitmekteyiz. Bu çözümleri kim bize getirecek. Karşımızda ittifakları görüyoruz. Bir kısmının çok parçalı olduğunu görüyoruz. Bunlar saygın partiler olabilir ama bu eşyanın tabiatında uyum sağlama zorunluluğu var. Bu partilerin misyonları hedefleri siyasi kültürleri başka. Bunları çok zor görüyorum.”

MİTİNG NEDENİYLE YOLLAR KAPATILDI, VATANDAŞLAR ALTERNATİF GÜZERGAHLARA YÖNLENDİRİLDİ

Yenikapı'daki miting nedeniyle Avrasya Tüneli ile bazı yollar trafiğe kapatıldı.Trafiğe kapatılan yollar şöyle:

-Avrasya Tüneli

-Atatürk Bulvarından Gelip Unkapanı Köprüden Sirkeciye Katılım,

-Gerekirse Taksim İstikametinden Gelip Unkapanı Köprüden Sirkeciye Katılım

-Balat Sahil Abdul Ezel Paşa Caddesinden Gelen Akım Unkapanı Köprü Altından Sirkeci İstikametine Kapatılacak

-Ragıp Gümüş Pala Caddesi

-Cemil Birsel Caddesinden Sirkeci İstikametine

-Reşadiye Caddesi

-Hamidiye Kavşaktan Sirkeci Meydan İstikamet

-Sirkeci Meydan Sahil Kennedy Caddesi; Sarayburnu Çatladıkapı Kumkapı, Yenikapı, Yedikuledemirhane Caddesinden Zeytinburnu Ek -Hizmet Binası Sahil Kuzeye Katılım Arası Çıkan Tüm Yollar, Tüm Cadde Ve Sokaklar

-Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağdan Topkapı Tünele 10. Yıl Caddesi Katılım Ve 10. Yıl Caddesi Genç Osman Caddesi Sahil -Keneddy Caddesine Kadar Gidişli Gelişli Ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Cadde Ve Sokaklar

-Zeytinburnu Demirhane Caddesinden Kazlı Çeşme Otopark Alanı Onuncu Yıl İstikameti Ve Demirhane Caddesine Çıkan Tüm Cadde Ve Sokaklar

-Bakırköy Sahil Kenedy Caddesi Ekrem Kurt Bulvarı Taşhanlar Varyan İle Galata Köprü Arası Gidiş Ve Geliş

-Avrasya Tüneli (Her İki Yön) Araç Trafiğine Kapatılacaktır. (HABER MERKEZİ)

İstanbul'da Yenikapı Mitingi nedeniyle trafiğe kapatılan bazı yollar

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 19:02

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