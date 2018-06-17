AKP'nin Yenikapı'daki 'Büyük İstanbul Mitingi' başlıyor

AKP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Yenikapı'da düzenlediği miting başlıyor. Erdoğan'ın 17.15'te kürsüye çıkması bekleniyor.

AKP'nin, İstanbul Yenikapı'daki miting alanında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlediği 'Büyük İstanbul Mitingi' başlıyor. Erdoğan'ın saat 17.15'te kürsüye gelmesi bekleniyor.

Miting alanına girişler saatler öncesinden başladı. Alana konuşmaların yapılacağı dev bir platform kuruldu. “Büyük Türkiye Güçlü Lider İster” yazılarının yer aldığı platforma iki dev ekran yerleştirildi. Güvenlik noktalarından alana girenlere AKP bayraklarının yanı sıra su ve yağmurluk dağıtıldı.

TANSU ÇİLLER DE KATILDI

Mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım ile bakanlar ve milletvekili adayları katılıyor. Öte yandan faili meçhul cinayetlerin en çok yaşandığı 1990’lı yıllarda başbakanlık yapan Tansu Çiller de mitinge katıldı. Çiller, “Bugün milli bir şuurla buradayım” dedi.

“Bir eski başbakan olarak şunu söylemek zorundayım. Bu terör ya bitecek ya bitecek diyen bir başbakan olarak söylemek mecburiyetindeyim ki terör mücadelesi sadece bir askeri müdahale değildir” diyen Çiller, şunları söyledi:

“Terör mücadelesinin çok önemli bir unsuru dış politikadır. Dış politikada dar bir alanda değişe müttefikler, ciddi bir kararlılık ve süratle geliştirilen çözümler gerektirir. Güvenlik olamadan özgürlüklerin olması mümkün değildir. Güvenlik ortamıyla özgürlükleri yaşamaya başlayan vatandaşlar bunu sağlayan siyasileri kucaklarlar. Çok ciddi çözümlere ihtiyaç var tüm kesimlerde. 24 Haziranda seçimlere gitmekteyiz. Bu çözümleri kim bize getirecek. Karşımızda ittifakları görüyoruz. Bir kısmının çok parçalı olduğunu görüyoruz. Bunlar saygın partiler olabilir ama bu eşyanın tabiatında uyum sağlama zorunluluğu var. Bu partilerin misyonları hedefleri siyasi kültürleri başka. Bunları çok zor görüyorum.”

MİTİNG NEDENİYLE YOLLAR KAPATILDI, VATANDAŞLAR ALTERNATİF GÜZERGAHLARA YÖNLENDİRİLDİ

Yenikapı'daki miting nedeniyle Avrasya Tüneli ile bazı yollar trafiğe kapatıldı.Trafiğe kapatılan yollar şöyle:

-Avrasya Tüneli

-Atatürk Bulvarından Gelip Unkapanı Köprüden Sirkeciye Katılım,

-Gerekirse Taksim İstikametinden Gelip Unkapanı Köprüden Sirkeciye Katılım

-Balat Sahil Abdul Ezel Paşa Caddesinden Gelen Akım Unkapanı Köprü Altından Sirkeci İstikametine Kapatılacak

-Ragıp Gümüş Pala Caddesi

-Cemil Birsel Caddesinden Sirkeci İstikametine

-Reşadiye Caddesi

-Hamidiye Kavşaktan Sirkeci Meydan İstikamet

-Sirkeci Meydan Sahil Kennedy Caddesi; Sarayburnu Çatladıkapı Kumkapı, Yenikapı, Yedikuledemirhane Caddesinden Zeytinburnu Ek -Hizmet Binası Sahil Kuzeye Katılım Arası Çıkan Tüm Yollar, Tüm Cadde Ve Sokaklar

-Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağdan Topkapı Tünele 10. Yıl Caddesi Katılım Ve 10. Yıl Caddesi Genç Osman Caddesi Sahil -Keneddy Caddesine Kadar Gidişli Gelişli Ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Cadde Ve Sokaklar

-Zeytinburnu Demirhane Caddesinden Kazlı Çeşme Otopark Alanı Onuncu Yıl İstikameti Ve Demirhane Caddesine Çıkan Tüm Cadde Ve Sokaklar

-Bakırköy Sahil Kenedy Caddesi Ekrem Kurt Bulvarı Taşhanlar Varyan İle Galata Köprü Arası Gidiş Ve Geliş

-Avrasya Tüneli (Her İki Yön) Araç Trafiğine Kapatılacaktır. (HABER MERKEZİ)

İstanbul'da Yenikapı Mitingi nedeniyle trafiğe kapatılan bazı yollar

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 17:11

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