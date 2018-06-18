DiyarbakÄ±r'Ä±n tercihi

Gazeteci Mahmut Oral yazdÄ±: KÃ¼rt seÃ§menin tercihi, tabir yerinde ise 'kantarÄ±n topuzu' kadar belirleyici.

Mahmut ORAL

Gazeteci

24 Haziran seçimleri, Türkiye’nin tek adam rejimine teslim edilip edilmeyeceÄŸine halkÄ±n karar vereceÄŸi bir seçim olmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan son derece tarihi bir anlam taÅŸÄ±yor. DiÄŸer gerçek ise Kürt seçmenin, daha doÄŸrusu HDP içinde konsolide olmuÅŸ kitlenin belirleyiciliÄŸidir.

KÜRT SEÇMENÄ°N TARÄ°HÄ° SORUMLULUÄžU

Kürt seçmenin tabir yerinde ise “kantarÄ±n topuzu” kadar belirleyici bu nedenle seçimi de Türkiye’nin kaderini tayin edecek kadar deÄŸerli ve anlamlÄ±dÄ±r. Bu bakÄ±mdan da Kürt seçmene de tarihin hiçbir döneminde görülmediÄŸi kadar sorumluluk yüklemiÅŸtir. 24 Haziran’da Kürt seçmenin tercihi gerçekten ne olacaktÄ±r? Bunun emarelerini önce sivil toplumdaki hareketlenmede, seçim kararÄ± alÄ±ndÄ±ktan sonra da kitlelerin miting alanlarÄ±na ya da seçim bürolarÄ±na katÄ±lmasÄ± ya da katÄ±lmamasÄ± gibi basit göstergelerle de kestirmek mümkün olabilir.

ÖNCE SÄ°VÄ°L ALAN HAREKETLENDÄ°

Bölge genelinde, sivil toplum hareketlerinde, derneklerde, sendikalarda ya da meslek örgütlerinde, seçimler öncesinde belki de geçmiÅŸte hiç görülmediÄŸi kadar yüksek düzeyde bir hareketlenme gözlenmiÅŸtir. Nitekim, meslek örgütlerinin seçimli kongreleri, tarihi denilecek düzeyde delege sayÄ±sÄ± ile gerçekleÅŸmiÅŸtir. BaskÄ±dan bunalan insanlar, artÄ±k sivil toplum hareketleri ile kendisini ifade etmeye, kendilerini temsil ettiÄŸine inandÄ±klarÄ± örgütleri sahiplenmeye ve ona güç vermeye baÅŸlamÄ±ÅŸlardÄ±r.

ÖLÜ TOPRAÄžI SÄ°LKELENDÄ°

FotoÄŸraf: Ä°nanç YÄ±ldÄ±z/EVRENSEL

Sivil alandaki bu hareketlenmenin üzerine, 18 Nisan tarihinde CumhurbaÅŸkanÄ± ve milletvekili seçimlerinin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n kararÄ± alÄ±nmasÄ±yla, bu kez de siyasi alanda hareketlenme baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Sivil alandan yükselecek itirazlar yerine, bu kez halk, doÄŸrudan iktidarÄ± deÄŸiÅŸtirmek imkanÄ±nÄ± ele geçirmiÅŸ ve bunu bir fÄ±rsat bilerek, üzerindeki ölü topraÄŸÄ±nÄ± silkmiÅŸtir. Bu bakÄ±mdan önümüzdeki seçimlerin çok yüksek katÄ±lÄ±mla geçeceÄŸini söylemek de mümkündür.

ERDOÄžAN'IN SÖYLEMLERÄ°

Seçimleri ilk sÄ±rada göÄŸüsleyeceÄŸi iddiasÄ±nda olan Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n aÄŸzÄ±ndan öteden beri “Benim Kürt kardeÅŸim” sözü duyulmuyor. Bunun yerine ErdoÄŸan, geniÅŸçe yer bulduÄŸu ekranlarda, konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± mitinglerde, Kürt seçmeni kazanacak söylemler yerine, HDP’nin adayÄ± Selahattin DemirtaÅŸ’Ä± terörize etmeyi yeÄŸ tutuyor. Ä°ÅŸ o hale geldi ki “Önüme gelse idam kararÄ±nÄ± imzalardÄ±m” bile dedi. Bu söylemiyle belki ErdoÄŸan, zaten ittifak yaptÄ±ÄŸÄ± MHP seçmeninin gönlünü kazanabilir ama “Kürt kardeÅŸinin” de kendisinden biraz daha uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmelidir. Son olarak DiyarbakÄ±r’da söylediÄŸi “Kürt sorunu yoktur” cümlesi ise Kürtlerle baÄŸÄ±nÄ± kopardÄ±ÄŸÄ± o an olarak tarihe geçmiÅŸtir. Bunun onarÄ±lmasÄ± da artÄ±k mümkün deÄŸildir. Kürt gemisi, artÄ±k ErdoÄŸan’Ä±n limanlarÄ±nÄ± terk etmiÅŸtir artÄ±k. Zaten bu nedenledir ki ErdoÄŸan, 3 Haziran günü DiyarbakÄ±r’da gerçekleÅŸtirdiÄŸi mitinge katÄ±lÄ±m bir hayli düÅŸük olmuÅŸtur. ErdoÄŸan, DiyarbakÄ±r mitinglerinde ilk kez bu kadar tenhalÄ±kla karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu durum, kentin rant kesiminin bile artÄ±k ErdoÄŸan’dan umudunu kestiÄŸi anlamÄ±nÄ± taÅŸÄ±maktadÄ±r. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n “Büyük Kudüs Mitingi”nin sönüklüÄŸünü hiç söylemiyorum bile.

Ä°NCE'NÄ°N MÄ°TÄ°NGÄ°

Bu bakÄ±mdan CHP’nin CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Muharrem Ä°nce’nin DiyarbakÄ±r’da 11 Haziran günü gerçekleÅŸtirdiÄŸi mitinge de bakmakta yarar var. Hem kendi kanaatim hem de hem ErdoÄŸan’Ä±n AKP’nin mitinginde bulunmuÅŸ güvenilir gazeteci arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n ortak fikri ÅŸu ki Ä°nce’nin mitingine ilgi daha fazla idi. Bunun temel nedeni, HDP ve CHP tabanlarÄ± arasÄ±nda, parti yönetimlerinin teÅŸviki bile olmaksÄ±zÄ±n geliÅŸen zÄ±mni bir ittifakÄ±n oluÅŸmasÄ±dÄ±r.

BatÄ±daki özellikle CHP seçmeni, HDP’nin barajin yüzde 10’luk barajÄ±n altÄ±nda kalmasÄ± halinde, ülkedeki deÄŸiÅŸimi gerçekleÅŸtirmeye yetmeyeceÄŸini pekâlâ bilmektedir. AynÄ± ÅŸekilde doÄŸuda artÄ±k “ErdoÄŸan’dan sÄ±tkÄ±nÄ± sÄ±yÄ±rmÄ±ÅŸ olan Kürt” de, deÄŸiÅŸim için bizzat sandÄ±ÄŸa gitmesi gerektiÄŸini ve ErdoÄŸan’Ä±n en güçlü rakibi olan Muharrem Ä°nce’ye oy vermesi gerektiÄŸini sezinlemektedir. Ä°nce’nin mitingi bu yüzden beklenenin üzerinde bir kalabalÄ±ÄŸa ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r.

Kentin milletvekili sayÄ±sÄ± TBMM’deki sandalye sayÄ±sÄ±nÄ±n 600’e yükseltilmesiyle 12’ye yükselmiÅŸtir. DiyarbakÄ±r’da 24 Haziran’da kanaatim milletvekili sayÄ±sÄ±nda HDP’nin en az 11 milletvekili çÄ±karmasÄ±dÄ±r. Geriye kalan 1 milletvekilliÄŸinin AKP’ye gideceÄŸi görülmektedir. Ancak bu da her an deÄŸiÅŸebilir. Çünkü hem Ä°yi Parti’nin hem de Saadet Partisi’nin kentteki birinci sÄ±ra adaylarÄ± oldukça güçlüdür ve bu iki adayÄ±n da besleneceÄŸi havuz, HDP’nin ulaÅŸmakta güçlük çektiÄŸi aÅŸÄ±rÄ± muhafazakar kesim ile belki tepki göstereceklerdir ama rant kesimidir. DolayÄ±sÄ±yla bu iki güçlü aday, AKP’nin pastasÄ±na göz dikmiÅŸken, geriye kalan bir milletvekilliÄŸini AKP’nin almasÄ± o kadar kolay olmayacaktÄ±r.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 19:47

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