HDP, Adana'da düzenleyeceği mitinge çağrı yaptı

HDP Adana İl Örgütü, 18 Haziran'da Uğur Mumcu Meydanı'nda Pervin Buldan'ın katılımıyla düzenlenecek mitinge çağrı yaptı.

HDP Adana İl Örgütü 18 Haziran 2018 Pazartesi günü saat 18.00’de Uğur Mumcu (İstasyon) Meydanı'nda Eş Genel Başkanları Pervin Buldan'ın katılımıyla düzenlenecek mitingine çağrıda bulundu.

Partinin il binasında milletvekili adaylarının da katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan HDP Adana İl Eş Başkanı Gülseren Tural, Türkiye'nin tüm halklarını kucaklamaya devam edeceklerini belirterek "Umutluyuz ve bu umut her geçen dakika biraz daha büyüyerek devam ediyor" dedi.

'PROVOKASYONA GELMEYECEĞİZ'

Hiçbir provokasyona ve kargaşaya gelmeden, seçim çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Tural, "24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala iktidar partisi, demokratik ortamı yeniden kriminalize edip kaotik bir ortam yaratarak oy devşirmeyi hedeflemektedir. Oy devşirebilmek, kendi iktidarlarını kabullendirebilmek adına tüm ölümleri birer seçim propagandasına dönüştürmeye çalışmaktadır. Biz bu ortamı 7 Haziran öncesinde de sonrasın da da gördük. Diyarbakır'da Adana'da Suruç'ta Ankara'da patlayan bombalarda gördük. Ama artık kaçış yok. Bu kez aynı senaryoyla benzer oyunu oynamalarına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Sağduyudan vazgeçmeyeceklerini ifade eden Tural, "24 Haziran'dan korkmalarının, bizim Mecliste olmamızdan korkmalarının sebebi hapsedemedikleri, tutuklayamadıkları, kayyım atayamadıkları içimizdeki umuttur. Bu umudun büyüklüğünü göstermek adına halkımızı Uğur Mumcu Meydanı'nda yapılacak mitinge davet ediyoruz" dedi. (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 16:42

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