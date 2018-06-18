Ä°ÅŸÃ§i mektubu: Ä°ktidar ve cazibe

Gebze OSB'de Ã§alÄ±ÅŸan bir iÅŸÃ§iden mektup var: Ä°ÅŸÃ§i sÄ±nÄ±fÄ±, kÃ¶ylÃ¼, esnaf, memur, Ã¶ÄŸrenci, kadÄ±nlar kendi temsilcilerini seÃ§medikÃ§e esaretten kurtulamaz

Gebze OSB den bir iÅŸçi

DüÅŸünüyorum; mevcut parti ve iktidarÄ± bu kadar çekici vazgeçilmez kÄ±lan nedir diye. Haydi, ilk sekiz yÄ±lÄ±nÄ± da çÄ±kalÄ±m tek parti, istikrar, yeni hareket ve yüzler, kendini kanÄ±tlama çalÄ±ÅŸmalarÄ± dindar muhafazakar olmalarÄ± vs. Hâlâ yüzde 45-50 oy almalarÄ± nasÄ±l açÄ±klanabilir? GeçmiÅŸteki hükümetler gerçekten bu kadar kötü müydü? Özellikle CHP. Çünkü geçmiÅŸteki diÄŸer partilere deÄŸil de CHP’ye olan karÅŸÄ±tlÄ±k, kin nedir?

Ä°ktidar milli olduÄŸunu iddia ediyor. YabancÄ±ya toprak satarak yabancÄ± sermayeye her türlü kolaylÄ±ÄŸÄ± göstererek, onlarÄ±n artÄ±k kullanmadÄ±ÄŸÄ± nükleer santralleri ülkemize getirerek kendi halkÄ±nÄ±n ürettiÄŸi tütün, ÅŸeker pancarÄ±, pamuk, pirinç, buÄŸday, ayçiçeÄŸi vb. ürünleri ektirmeyip ya da kota koyarak ya da çiftçinin zarar etmesini saÄŸlayarak yabancÄ±lardan almak... KÄ±saca kendi üretmeyip satÄ±n alarak nasÄ±l milli olabilirsiniz? Emperyalizme boyun eÄŸmek millilik midir?

EÄŸitim yaz boz tahtasÄ±na dönmüÅŸ. Ülkenin yarÄ±sÄ± imam hatip olmuÅŸ. Devlet okuluna ödenek kÄ±sÄ±lmÄ±ÅŸ. Özel okullara daha fazla ödenek ayrÄ±lÄ±yor. Atanamaya öÄŸretmenler intihar ediyor. KadÄ±na ÅŸiddet adeta özendiriliyor. Ä°ÅŸ kazalarÄ±nda Avrupa da birinciyiz. Ä°ÅŸsizlik almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± yürümüÅŸ. Yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± 4500 TL. Asgari ücret 1603 TL . Gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± derecede eÅŸitsizlik var. Emeklilik yaÅŸÄ± 65 olmuÅŸ. Emekli maaÅŸlarÄ±nÄ± daha geri çekmiÅŸler. Ä°nsanlar inançlÄ±-inançsÄ±z, Alevi-Sünni, Türk-Kürt, açÄ±k-kapalÄ± diye ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ. Hapishaneler düÅŸünce suçlularÄ±yla doldurulmuÅŸ. FarklÄ± düÅŸündüÄŸü için milletvekilleri hapislerde yatÄ±yor. YargÄ± tek kiÅŸinin elinde emir bekliyor.

Hep zengin için çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlar. KanunlarÄ± hep onlarÄ±n lehine yapmÄ±ÅŸlar. YapÄ±lan vergi aflarÄ±ndan hep onlar yararlanmÄ±ÅŸ. DoÄŸa hoyratça tahrip ediliyor. Maden ÅŸirketleri hükümetler sayesinde istediÄŸi yerde doÄŸayÄ± tahrip ederek faaliyet yürütebiliyor.

Benim anlamadÄ±ÄŸÄ±m asÄ±l sebep ise bu hükümete desteÄŸi yoksullarÄ±n vermesi. VaroÅŸlarÄ±n, iÅŸçilerin, köylülerin, orta ve dar gelirli vatandaÅŸlarÄ±n desteklemesi. Onlar zengine çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bizler de “aynÄ± yolda devam et” diyoruz. Bu ne yaman çeliÅŸki. OlayÄ±n diÄŸer tarafÄ± ise bir üniversite yöneticisinin “Okuma oranÄ± yükseldikçe bizim oylar düÅŸüyor” demesi. Yani “Biz cahillerden oy alÄ±yoruz” demeye getiriyor! Namazla, oruçlar, olmadÄ± ecdat, OsmanlÄ±, ÅŸehitler, ÅŸahadet ÅŸerbeti... OlmadÄ±; “Eyy Amerika, Eyy Almanya, Eyy Ä°srail” OlmadÄ±; “Camilerimizde içki içtiler”... Nereye kadar böyle gidecek...

24 Haziran da ya daha dibe batacaÄŸÄ±z ya da durumu kurtarÄ±p sakin bir limana yanaÅŸacaÄŸÄ±z. Mevcut iktidarla olmayacaÄŸÄ± kesin. BaÅŸka bir parti ve cumhurbaÅŸkanÄ± gelirse hayatÄ±mÄ±z deÄŸiÅŸir mi. HayÄ±r. Nefes alÄ±rÄ±z. Ortam biraz daha demokratik olur. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±, köylülük, esnaf, memur, öÄŸrenci, kadÄ±nlar kendi temsilcilerini seçmedikleri müddetçe esaretten kurtulamazlar. Sadece demokrasicilik oynamÄ±ÅŸ oluruz. Büyük çoÄŸunluk ancak devrimle beraber kapitalizmin yÄ±kÄ±lÄ±p sosyalizmin kurulmasÄ± ile kurtulur.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 19:29

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