Schneider'da seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ±: AKPâ€™ye oy veren grev kÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapar

Schneiderâ€™in Ã‡iÄŸli fabrikasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilerin 2 grevi yasaklandÄ±. Ä°ÅŸÃ§iler, AKPâ€™ye oy vermenin grev kÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na geldiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor.

Schneider iÅŸçileri seçime giderken kendi talepleri ve mücadeleleri üzerinden AKP iktidarÄ±nÄ±n iÅŸçiler karÅŸÄ±sÄ±ndaki tutumunu ve icraatlarÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸÄ±yor ve kendi usulleriyle seçim çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±yor. Ä°ÅŸçilerin üzerinde durduÄŸu en önemli konulardan biri ise grev yasaklarÄ±. 3 sözleÅŸmenin 2’sinde grev yasaÄŸÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸan iÅŸçiler, AKP’ye oy vermenin grev kÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na geldiÄŸini söylüyor. Ä°ÅŸçiler “Biz iÅŸyerinizde seçimleri liderlerin atÄ±ÅŸmasÄ± üzerinden deÄŸil, iÅŸçilerin talepleri üzerinden tartÄ±ÅŸÄ±yoruz” diyor.

BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± seçim manifestosunun ardÄ±ndan iÅŸyerinde baÅŸlayan seçim tartÄ±ÅŸmalarÄ±nda, AKP’ye önceki seçimlerde oy vermiÅŸ iÅŸçiler diÄŸer iÅŸçiler tarafÄ±ndan eleÅŸtirilerek AKP’den desteklerini çekmeleri yönünde ikna ediliyor.

Ä°ÅŸçiler, molalarda oturup dinlendikleri kamelyalara ÅŸehir hastaneleri ve köprüler için hükümetin ÅŸirketlere verdiÄŸi müÅŸteri garantisiyle ilgili gazete haberlerinin yanÄ± sÄ±ra asgari ücretteki artÄ±ÅŸÄ±n alÄ±m gücü olarak azalmasÄ±nÄ± gösteren tablolarÄ± asarak 16 yÄ±llÄ±k AKP iktidarÄ±nÄ±n uygulamalarÄ±nÄ±n iÅŸçilerin yaÅŸamÄ±na nasÄ±l yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± konuÅŸuyorlar.

Ä°ÅŸçilerin bugünlerde en çok konuÅŸtuÄŸu konulardan biri de emeklilere 1000 lira ikramiye denilip, kimine 202, kimine 500, kimine 1000 lira yatÄ±rÄ±lmasÄ±. EMÄ°S sözleÅŸmesinin yaklaÅŸmasÄ± nedeniyle konuÅŸulan ana gündemlerden biri de grev yasaklarÄ±.

'OY VEREN GREV KIRICILIÄžI YAPAR'

Ä°ÅŸçiler Schneider'da seçim çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±yor. FotoÄŸraf: Evrensel

Schneider daha önce MESS’e baÄŸlÄ± bir iÅŸyeriydi. Grevin yasaklanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan verilen mücadelelerde MESS’ten ayrÄ±lan patronlar EMÄ°S’i kurdu. EMÄ°S’le ilk sözleÅŸme süreci geçen dönem yürütüldü. UzlaÅŸmaz tavÄ±r sürünce grev kararÄ± alÄ±ndÄ±, anlaÅŸma saÄŸlanamayÄ±nca iÅŸçiler greve çÄ±ktÄ±. Hükümet grev yasakladÄ±ÄŸÄ±nda ise AKP’ye oy vermiÅŸ iÅŸçiler dahil herkes yasaÄŸÄ± tanÄ±mayarak, 1 günlük fiili grev gerçekleÅŸtirdi. Bunun üzerine geri adÄ±m atan patronlar iÅŸçilerin taleplerini kabul etti. Yani Schneider iÅŸçileri 3 sözleÅŸmelerinden 2’sinde grev yasaÄŸÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Åžimdi yeni sözleÅŸme için anket çalÄ±ÅŸmasÄ± ve komite toplantÄ±larÄ±yla taslaÄŸÄ±nÄ± hazÄ±rlayan iÅŸçiler, yeni sözleÅŸmeye hazÄ±rlanÄ±rken sözleÅŸme mücadelesinin ilk raundunun grevlerini yasaklayanlara oy vermemek olduÄŸunu konuÅŸuyor. Grevlerimizi yasaklamÄ±ÅŸ olanlara oy vermenin grev kÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu söyleyen iÅŸçiler, AKP’ye geçmiÅŸte oy vermiÅŸ olan iÅŸçileri oy vermemeye çaÄŸÄ±rÄ±yor. Temsilci ve komiteden iÅŸçiler “Biz iÅŸyerinizde seçimleri liderlerin atÄ±ÅŸmasÄ± üzerinden deÄŸil, iÅŸçilerin talepleri üzerinden tartÄ±ÅŸÄ±yoruz” diyor. (Ä°zmir/EVRENSEL)

16 YILDIR ÜLKEYÄ° KÄ°M YÖNETÄ°YOR, GREVÄ°MÄ°ZÄ° KÄ°M YASAKLIYOR?

Schneider iÅŸçileri

Ä°zmir

Merhabalar;

Öncelikle iÅŸyeri ve semtlerde iÅŸçilerin emekçilerin nabzÄ±nÄ± tutan, bizim sisimiz olan ve bu uÄŸurda mücadele eden sevgili Evrensel gazetesi çalÄ±ÅŸanÄ± ve gönüllülerine içten teÅŸekkürlerimizi sunmak isteriz. MedyanÄ±n tek elde toplanarak tek ses olduÄŸu bu dönemde iÅŸçilerin emekçilerin sesi olan bir gazeteye sahip olduÄŸumuz için mutluyuz.

Bizler Schneider Elektrik çalÄ±ÅŸanlarÄ± olarak 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana sendikalÄ± çalÄ±ÅŸÄ±yoruz ve yol haritamÄ±zÄ± ortaklaÅŸmayÄ± hedef alan bir çalÄ±ÅŸmayla çiziyoruz. Her sözleÅŸme dönemi öncesi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi sözleÅŸme ön taslak anketlerimizi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za daÄŸÄ±tÄ±p onlardan gelen talep ve istekler doÄŸrultusunda yeni mücadele dönemine hazÄ±rlÄ±k yaparak giriyoruz. Kendi talepleri üzerinden hem mücadele ediyoruz ve yeni kazanÄ±mlar elde etme umudumuzu her zaman bu vesileyle diri tutuyoruz.

Geçen yÄ±l EMÄ°S ile girdiÄŸimiz kavga da SESSÄ°Z ÇOÄžUNLUÄžUN SESÄ° olma iddiasÄ± ile çÄ±kan AKP Hükümeti grevimizi MÄ°LLÄ° GÜVENLÄ°ÄžÄ° TEHTÄ°D ETTÄ°ÄžÄ°MÄ°Z gerekçesiyle yasakladÄ±. Ä°ki defa aynÄ± saldÄ±rÄ±ya maruz kaldÄ±k, ancak sendikamÄ±z BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ ve üyelerimizin mücadelesi sonucu fiili olarak greve çÄ±kÄ±ldÄ± ve OHAL yasaÄŸÄ±na raÄŸmen grev yaparak kazanÄ±mla çÄ±ktÄ±k. Yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmekle beraber bu yolda aynÄ± kararlÄ±lÄ±kla yürüyeceÄŸimizden de kimsenin ÅŸüphesi olmasÄ±n.

Ä°ktidardakiler daha düne kadar ERKEN SEÇÄ°M Ä°STEYENLER VATAN HAÄ°NLERÄ°, FETÖ’CÜLER GEZÄ°CÄ°LERDÄ°R diyorlardÄ±. Ancak ülkeyi hem içeride hem dÄ±ÅŸarÄ±da sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir konuma getirdiler. Dövizin yükseliÅŸi, enflasyonun her türlü kalem oyunlarÄ±na raÄŸmen yükseliÅŸi, iÅŸsizlikteki artÄ±ÅŸ, yoksulluk, KHK, OHAL uygulamalarÄ±... Yani ülke yangÄ±n yerine gelmiÅŸ durumdayken daha düne kadar birbirlerine aÄŸza alÄ±nmayacak hakaret ve küfürlerle saldÄ±ran AKP ve MHP, ittifak yaptÄ±. Ä°ÅŸte ne olduysa ondan sonra oldu ve daha düne kadar vatan hainliÄŸi diyenler ERKEN SEÇÄ°M talebi kararÄ± aldÄ±lar. Bunlar günlerce yazÄ±ldÄ± çizildi. Biz de asÄ±l iÅŸçiler nasÄ±l bakÄ±yor sorusuna yanÄ±t bulmak için içimizde sohbetlerde konuÅŸmaya baÅŸladÄ±k.

Ä°lk seçimde AKP’ye oy verdiÄŸini söyleyen arkadaÅŸÄ±mÄ±z bu seçimde vermeyeceÄŸini söyledi. Nedenini tek cümle ile açÄ±kladÄ±: “GELECEÄžÄ°MÄ° ÇALAN BÄ°R Ä°KTÄ°DARA NEDEN OY VEREYÄ°M KÄ°?” Ve ÅŸöyle devam etti: “Tamam ilk geldiÄŸinde hastane yol yaptÄ± eyvallah ama ÅžEHÄ°R HASTANELERÄ°, KÖPRÜ, HIZLI TREN ihalelerine girmemeli ve garantör olmamalÄ±ydÄ±. YapÄ±lan ÅŸehir hastaneleri de zaten baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na sorunlu. Åžehrin dÄ±ÅŸÄ±nda, ulaÅŸÄ±m sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±...” Son söz olarak da ÅŸunu dile getirdi: “Ben iÅŸçi gözüyle bakÄ±p karar veriyorum ve diyorum ki ben milli güvenliÄŸi nasÄ±l tehdit ediyorum da grevim yasaklanÄ±yor. Ä°ÅŸverenlere her türlü destek ve garantörlük verirken ve tarÄ±m ülkesi durumundayken artÄ±k tohumlarÄ±mÄ±z kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p Ä°srail menÅŸeli tohumlar alarak nasÄ±l yerli ve milli olduÄŸumuzu söylüyorlar.”

Bir diÄŸer genç arkadaÅŸÄ±mÄ±z ise “Daha önce kredi çekerken korkmadan çekebiliyordum ama ÅŸimdi hem faizlerdeki artÄ±ÅŸ, hem de içinde bulunduÄŸumuz ekonomik durumdan dolayÄ± çekmeye korkuyor ve çekiniyorum” dedi. Daha önce AKP’ye oy verdiÄŸini ancak en son emeklilere verilen ikramiyelerdeki farklÄ±lÄ±ktan rahatsÄ±z olduÄŸunu anlattÄ±. Enflasyon, faiz iÅŸsizlik gibi meselelerin sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir hal aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. AynÄ± iÅŸçi hükümetin Afrin ve Kandil operasyonlarÄ±nÄ± desteklediÄŸini söyledi.

Bir diÄŸer arkadaÅŸÄ±mÄ±z da emekli ikramiyesi için annesine 202.50 lira yatmasÄ±nÄ± kabullenemediÄŸini ve halka yalan söyleyen, aldatan bir iktidara oy vermeyeceÄŸini ifade ederek sordu “16 yÄ±ldÄ±r ülkeyi kim yönetiyor?”

GördüÄŸünüz gibi iÅŸyerlerinde iklim bu minvalde. Bizler de ülkedeki sermayeye sunulan teÅŸvikleri, bunun için hükümetin kime ne kadar ve kaç yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na neyin garantörlüÄŸünü yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan haberleri iÅŸyerimizdeki kamelyalara asarak bir farkÄ±ndalÄ±k yaratmaya ve meselenin YOL KÖPRÜ HASTANE deÄŸil, RANTÄ°YEYE VE YANDAÅžLARA KAYNAK AKTARMAK olduÄŸunu anlatÄ±yoruz. ZENGÄ°NÄ° DAHA ZENGÄ°N yapan, HALKI DAHA DA YOKSULLAÅžTIRAN bu politikalarÄ±n, ORTAK PAYDAMIZ OLAN ALINTERÄ°MÄ°ZÄ°N sermayeye aktarÄ±lmasÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz.

SorunlarÄ± çözümü halkÄ±mÄ±zÄ±n, iÅŸçilerin ve emekçilerin ACÄ°L TALEPLERÄ° Ä°ÇÄ°N YANYANA GELMESÄ°NDEN, bu talepler için saÄŸ-sol, dinci-dinsiz ayrÄ±mÄ± yapmadan birleÅŸmekten ve demokrasi mücadelesinde kol kola girilmesinden geçtiÄŸini biliyoruz.

Kolay gelsin...

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 16:17

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