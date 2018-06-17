Türkiye bandıralı yük gemisi 'Haksa' Hırvatistan açıklarında batıyor

Türkiye bandıralı yük gemisi Haksa'nın Jabuka Adası açıklarında su almaya başladığını bildirdi. 13 kişilik mürettebattan 8'i tahliye edildi.

Hırvatistan Denizcilik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adriyatik Denizi'nde Hırvatistan'ın Jabuka Adası açıklarında Türkiye bandıralı bir yük gemisinin su almaya başladığını bildirdi. Gemide bulunan 13 kişilik mürettebattan 8'i tahliye edildi.

Bakanlık, "Haksa" isimli yük gemisinin su almaya başladığını sabahın erken saatlerinde Rijeka Arama Kurtarma Merkezine (MRCC) bildirdiğini, bunun üzerine Hırvatistan ve İtalya'ya ait arama kurtarma gemileri ile Brodospas firmasına ait römorkun olay yerine intikal ettiğinı duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, 85 metre uzunluğundaki geminin 11'i Türkiye, 2'si Hindistan vatandaşı olan 13 kişilik mürettebattan 8'i, İtalya'ya ait "Valcadorea" isimli tanker gemisinin yardımıyla tahliye edilirken, gemi kaptanının, 4 kişiyle gemide kalacağını açıkladığı kaydedildi.

Tahliye edilen 8 kişinin Split Limanı'na götürüldüğü bilgisinin yer aldığı açıklamada, gemide kalan 5 kişinin diğer kurtarma ekipleri gelene kadar batmayı engellemeye çalışacağı aktarıldı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 15:49

www.evrensel.net