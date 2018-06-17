YSK Selahattin Demirtaş’ın mitinglere katılma talebini reddetti

HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'a miting yeri veren YSK, Demirtaş'ın mitinglere katılma talebini ise reddetti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın yapılacak mitinglere katılabilmesi için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Adalet Bakanlığı'na başvuru yapmıştı. Başvuruya yanıt veren YSK, Demirtaş'ın mitinglere katılma talebini reddetti.

YSK, kendisine bağlı çalışan ilçe seçim kurulları Demirtaş’ın miting başvurularını kabul etmesine ve ilgili illerde miting için yer belirlemesine rağmen başvurunun reddine karar verdi. YSK, ret kararında “298 sayılı yasanın 49 ve 50'nci maddelerinde belirtilen propaganda imkanını bu yöntemle kullanmak mümkün olmadığından talebin reddine karar verilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Demirtaş adına İstanbul, Antep, İzmir ve Mardin’de yapılan miting başvuruları, ilgili seçim kurullarınca kabul edilmişti. Bunun üzerine HDP’nin avukatları, Demirtaş’ın söz konusu mitinglere katılması için YSK ve Adalet Bakanlığı’na başvuru yapmıştı. Başvuru dilekçesinde, Demirtaş’ın, seçim sürecinin temel faaliyetlerinden olan açık-kapalı yer toplantılarını 298 Sayılı yasanın 49 ve 50'nci maddelerinde belirtildiği üzere, diğer adaylarla eşit şekilde yerine getirmesinin mümkün olmadığına dikkat çekilmişti. Bu gerekçelerle Demirtaş’ın mitinglere bizzat veya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katılması istenmişti. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 15:33

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