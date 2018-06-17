‘Türkiye 17 bin Afgan'ı sınır dışı etti’

Türkiye'nin sınır dışı ettiği Afgan sığınmacılara ilişkin haber yapan NYT, ülkelerine geri gönderilen Afganların deneyimlerini aktardı.

Türkiye'den Afganistan'a Ocak ayının başından beri 17 bin sığınmacının geri gönderildiğini duyuran New York Times (NYT), sınır dışı edilenlerin deneyimlerini aktaran bir yazı yayımladı.

Afganların aylarca süren uzun ve zorlu yolculuğun ardından İstanbul'dan Kabil'e "5 saatlik bir uçuşla" geri gönderildikleri söylenen yazıda, sığınmacıların Afganistan'dan Türkiye'ye yolculukları sırasında "dövüldükleri, sınır muhafızları tarafından hakarete uğradıkları, soyguncuların ayakkabıları ve giysileri dışında her şeylerini çaldığı" belirtildi.

'3 ARKADAŞIM ÖLDÜRÜLÜNCE AFGANİSTAN'DAN AYRILDIM'

Muhammed Davud isimli 19 yaşındaki bir sığınmacı, Taliban kuşatması altındaki bir bölgede yaşadığını, üç arkadaşı öldürüldükten sonra Avrupa'ya gitmeye çalıştığını söylüyor. Davud, "Onların hepsi senin benim gibiydi, bir tanesi evlenmek üzereydi" diyerek, arkadaşlarının patlamada ölümünden sonra "yeter" dediğini ve ülkesini terk ettiğini aktarıyor.

'TÜRKİYE SURİYELİLERİN, AFGANLARIN, IRAKLILARIN MERKEZ DURAĞI'

Yazıda Türkiye'nin Suriyeliler, Afganlar, Iraklılar ve diğer sığınmacılar tarafından Avrupa'ya gitmek için kullanılan rotadaki merkez durak olduğu bildiriliyor. Türkiye'ye gelen sığınmacılar botlarla Avrupa'ya geçmeye çalışıyor. Ancak 2016'dan beri Avrupa'yla Türkiye arasında varılan geri kabul anlaşması sebebiyle Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılar Türkiye'de tutuluyor. Türkiye bunun karşılığında 6 milyar Dolar almayı kabul etmişti.

SIĞINMACI SAYISINDA DÜŞÜŞ

2015 yılında Avrupa'ya Türkiye üzerinden 850 bin sığınmacı geçmişti. Geçtiğimiz yıl 173 bin olan bu sayı, Birleşmiş Milletler rakamlarına göre bu yıl bu güne kadar sadece 29 bin. Fazıl Rahman isimli 21 yaşındaki bir sığınmacı "Türk polisi bize diyor ki, 'Sizi evinize geri gönderiyoruz, lideriniz bunu kabul etti çünkü nüfusunuz düşüyormuş" sözlerini kullanarak, Afganistan ile Türkiye arasında anlaşma olduğunu belirtiyor. Yazıda Afganistan'da yaşayamayan sığınmacıların görüşlerine göre "denedikleri, başarısız oldukları, tekrar deneyecekleri" aktarılıyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 15:00

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