Saadet Partisi adayÄ± Ay: UyuÅŸturucu ile mÃ¼cadeleyi meclise taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±m

Saadet Partisi adayÄ± Bilal Ay, seÃ§ilmesi durumunda AMATEM'lerin sayÄ±larÄ±nÄ± arttÄ±rmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

24 Haziran’da yapÄ±lacak olan seçimlerde Saadet Partisi’nden Ä°stanbul 2. Bölge Milletvekili AdayÄ± olan Bilal Ay, uyuÅŸturucuya karÅŸÄ± verdiÄŸi mücadeleyi Meclis’e taÅŸÄ±maya hazÄ±rlanÄ±yor. YalnÄ±zca Ä°stanbul’da 500 bin gencin uyuÅŸturucu bataÄŸÄ±nda olduÄŸunu söyleyen Ay, uyuÅŸturucu kullanÄ±m yaÅŸÄ±nÄ±n 8’e indiÄŸini kaydetti. Ay, milletvekili seçilmesi durumunda uyuÅŸturucu kullananlarÄ±n önce tedavi akabinde de rehabilite edilip topluma katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlamak için AMATEM´lerin sayÄ±larÄ±nÄ± arttÄ±racaÄŸÄ±nÄ±, Türkiye´de olmayan rehabilitasyon köylerini kuracaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Saadet Partisi Ä°stanbul 2. Bölge Milletvekili AdayÄ± Bilal Ay, yöneticisi olduÄŸu Temiz Toplum DerneÄŸi kapsamÄ±nda uyuÅŸturucu kullanÄ±mÄ±na karÅŸÄ± vermiÅŸ olduÄŸu mücadeleyi Evrensel'e anlattÄ±. UyuÅŸturucu kullanÄ±mÄ±na karÅŸÄ± 2014 yÄ±lÄ±ndan bu yana çalÄ±ÅŸma yürüten Ay, konuya iliÅŸkin Türkiye genelinde 300 civarÄ±nda konferans verdiÄŸini belirterek, “Bizim ÅŸu anda gerçekleÅŸtirmiÅŸ olduÄŸumuz çalÄ±ÅŸmalar daha çok ön alma ve gündem oluÅŸturma yönünde. Konferanslarla gençlerimize ulaÅŸÄ±yor ve tuzaÄŸa karÅŸÄ± onlarÄ± uyarÄ±yoruz. Bu konuda dikkatli olmalarÄ±nÄ± saÄŸlamaya gayret ediyoruz. Bu da uyuÅŸturucu ile mücadelede çok önemli ve savunma hattÄ± da aynÄ± zamanda.” dedi.

‘AMATEM SAYISI YETERLÄ° DEÄžÄ°L’

UyuÅŸturucu madde kullanÄ±mÄ±nda Türkiye genelindeki tablonun oldukça vahim olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Ay, “Sadece Ä°stanbul’da 500 bin gencimizin uyuÅŸturucu bataÄŸÄ±na saplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. 500 bin gencimizin uyuÅŸturucu bataÄŸÄ±nda olmasÄ± demek, aileleri ile birlikte düÅŸündüÄŸümüzde tam 2 milyon kiÅŸinin bu beladan direkt olarak etkilenmesi demek. Ä°stanbul’un nüfusunu 15 deÄŸil 20 milyon olarak bile düÅŸünsek Ä°stanbul’un yüzde 10’u uyuÅŸturucu ile burun buruna yaÅŸÄ±yor! Bu rakam Anadolu illerin neredeyse tamamÄ±nÄ±n nüfusundan daha fazla! Bunu küçümseyemeyiz. Derhal harekete geçmeliyiz.” dedi. UyuÅŸturucu ile tedavide AMATEM’lerin yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Ay, “Türkiye’deki tüm AMATEM’lerin toplam yatak kapasitesi 600-700 civarÄ±nda. Diyelim ki bir gencimiz hem ailesi tarafÄ±ndan tedaviye ikna edildi hem de aylarca bekleyip AMATEM’e tedavi için gitti. Her ÅŸey hallolmuyor, maalesef uyuÅŸturucu AMATEM’lere kadar giriyor! Bir de özel tedavi merkezleri var. Ancak onlarda, istisnalar beni affetsin, rant merkezi haline gelmiÅŸ durumda maalesef! Bu tedaviler tamamlandÄ±ktan sonra rehabilitasyon köylerinde bu kardeÅŸlerimizin rehabilite edilmesi gerekiyor. Ancak ülkemizde böyle bir yer yok” diye konuÅŸtu.

‘DEVLET GEREKLÄ° TEDBÄ°RÄ° ALMIYOR’

UyuÅŸturucuya baÅŸlama yaÅŸÄ±nÄ±n 8’e kadar düÅŸtüÄŸünün altÄ±nÄ± çizen Ay, devletin madde satÄ±ÅŸÄ±na karÅŸÄ± okul önlerinde gerekli tedbiri almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Devletin her kademesiyle uyuÅŸturucu ile mücadele etmesi gerektiÄŸine dikkat çeken Ay ailelere de tavsiyelerde bulundu: “Aileler çocuklarÄ±yla iletiÅŸimi asla ve asla kesmemeliler. Sevgi ve ÅŸefkatlerini onlarda eksik etmesinler. ÇocuklarÄ±nÄ± kendilerinden uzaklaÅŸtÄ±rmasÄ±nlar! Ä°kinci aÅŸama olarak da, çocuklarÄ±nÄ± tedaviye ikna etmeye çalÄ±ÅŸmalarÄ± gerekiyor.” Ay, milletvekili seçilmesi durumunda uyuÅŸturucu ile mücadeleyi meclise taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± kaydederek yapacaÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± ÅŸöyle sÄ±raladÄ±: “Bugün bir baÄŸÄ±mlÄ± 18 yaÅŸÄ±nÄ± aÅŸmÄ±ÅŸ ancak sosyal güvencesi yoksa tedavi olamÄ±yor. Bunu deÄŸiÅŸtireceÄŸiz. AMATEM´lerin sayÄ±larÄ±nÄ± arttÄ±racaÄŸÄ±z. Özel merkezlerin uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±larÄ±nÄ± adeta rant kapÄ±sÄ± olarak görmesinin önüne geçeceÄŸiz. Türkiye´de olmayan rehabilitasyon köylerini kuracaÄŸÄ±z. MaÄŸdur gençlerimizin önce tedavi edilip akabinde de rehabilite edilip topluma katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Tedavi olan kardeÅŸlerimizin, tedavinin son aÅŸamasÄ± olarak hayata geçmesi gereken, yer deÄŸiÅŸtirmelerini saÄŸlamak adÄ±na da gerekli desteÄŸi vereceÄŸiz.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 09:53

www.evrensel.net