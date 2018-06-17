Samsun ve Adıyaman'da 2 ölü: Bireysel silahlanma can alıyor

Bireysel silahlanmanın geldiği boyut endişe verirken Samsun ve Adıyaman’da iki ölüm gerçekleşti.

Samsun’da, 13 yaşındaki çocuk nişan merasimi sırasında mahalle muhtarının tabancayla havaya ateş açması sonucu karnından vurularak ağır yaralandı. Samsun’un Atakum ilçesinin Kurugökçe Mahallesi’nde geçen Cuma akşamı saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, yapılan nişan merasiminde tabancayla havaya rast gele ateş edildi. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Selim F.’nin karnına isabet etti, küçük çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuk nişan merasimine gelenlerin aracı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KURŞUN MUHTARIN SİLAHINDAN ÇIKTI

Daha sonra olay yerine gelen Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırma sonucunda nişanda Kurugökçe Mahalle Muhtarı Ahmet A. (47) ile Giresun’dan nişana gelen Mustafa A.’nın (53) tabancayla havaya ateş ettiklerini tespit edildi. Tabancalarda yapılan inceleme sonrası Selim F.’nin, muhtar Ahmet A.’nın tabancasından çıkan kurşunla vurulduğu belirlendi. Olaydan sonra kaçan muhtar Ahmet A. ve Mustafa A.’yı jandarma kısa sürede yakalayarak gözaltına alıp silahlarına el koydu.Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Mustafa A. ile muhtar Ahmet A., Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheliler tutuklandı. Nişanda yaralanan Selim F.’nin ise sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

AV TÜFEĞİYLE VURULAN GENÇ ÖLDÜ

Bir diğer ölüm de Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana geldi. Askerden yeni gelen 21 yaşındaki Hacı Yusuf Yücel'e, Kahtalı Mıçı Parkı çevresinde, evine gittiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Kanlar içinde yere yığılan Yücel, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Yücel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yücel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Hacı Yusuf Yücel'in ölüm haberini alan yakınları ise hastaneye geldi. Hastanede fenalık geçiren kişilere, acil serviste müdahale edildi.Kahta İlçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan, olay yerine gelerek, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattıklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 14:39

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