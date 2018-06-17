İsveç'te seçmenler oy kullanıyor

24 Haziran günü yapılacak seçimler için İsveç’te bulunan seçmenler bugün saat 09.30 itibariyle oy kullanmaya başladı.

39 bine yakın seçmenin bulunduğu İsveç’te tüm seçmenler, Stockholm’un Kista semtinde bulunan 16-17 Haziran günleri fuarda oylarını kullanmak zorunda.

35 bine yakın seçmeninin bulunduğu Danimarka’da seçmenlere 11 gün oy kalmanma hakkı tanınırken 39 bin seçmenin bulunduğu İsveç’te oy verme işleminin 2 günle sınırlanması İsveç medyasında tepki ve eleştirilere neden olmuştu.

Oy kullanılan fuarın çevresinde HDP, CHP, AKP ve MHP seçim çadırları açtı. En hareketli çadır ise HDP’nin çadırı. Çadırın önünde toplanan Türkiye ve Kürdistanlılar, Kürtçe şarkı ve marşlar eşliğinde halaya durararak “Jin, jiyan azadi”, “Biji HDP” gibi HDP’ye destek veren sloganlar atıyor.

Sosyal Demokrat Milletvekili ve Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Anders Österberg, HDP çadırını ziyaret ederek başarılar diledi.

Seçimlerin adil olabilmesi için seçimlere katılan tüm partilerin eşit koşullarda olması gerektiğini söyleyen Österberg, Türk Hükümeti’ne Selahattin Demirtaş başta olmak üzere tutuklu tüm siyasetci, gazeteci ve insan hakları savunucularını serbest bırakması çağrısı yaptı. (Stockholm/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 20:35

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