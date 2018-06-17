Muharrem İnce Dersim'de: Hava durumu bile Erdoğan'dan fazla izlenmiş

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Dersim'de düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Dersim'deki Seyit Rıza Parkı'ndaki mitinginde konuştu.

İnce'nin açıklamalarından satır başları:

♦ "Ben CNN'e çıktım Erdoğan'da çıktı. Reytingleri kontrol ettik Erdoğan'ın 44 benimki 14. Hava durumu bile Erdoğan'dan fazla izlenmiş."

♦ "Reytingi sana ben katarım. Benim 4'te 1'im kadar izlenmişsin. Gel benimle canlı yayına çık da havan olsun biraz."

♦ "Elinindeki telefonlar 69 yılında NASA'nın bilgisayarlarından 10 kat daha güçlü. Geleceğe yönelik işler yapacağız dedim. Çocuklara dil eğitimini nasıl yapacağız. Resmi dil Türkçe'yi öğreteceğiz. Evinde konuştuğu dili öğreteceğiz. Üçünüsü Uluslarası bir dil öğreteceğiz."

♦ "Diyor ki 'Soruyorum din eğitimini nasıl yapacaksın?' Şöyle yapacağız. Türkiye'de muhafazakar bir kesim var. Diyor ki ben fıkıh kelam derslerini de istiyorum başüstüne diyeceğiz. Seçmeli olarak vereceğiz. Başkası da diyor ki ben zorunlu din dersi istemiyorum. Hay hay sana da vermeyeceğiz."

♦ "Ben hemşeriniz Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıktım yenildim. Birdaha çıktım yine yenildim. Bugün cumhurbaşkanı adayıyım bizim bu hukukumuzu Erdoğan anlayamaz."

♦ İnsanları ayrıştırma diyorum. Bana 4. köprüyü nereye kuracaksın diyor. Bak Erdoğan. Ben Edirne'den Tunceli'ye gönül köprüsü kurdum.

♦ "Türkiye'nin hali içler acısı. At izi it izine karıştı."

♦ "Onların yanında devletin bizim yanımızda milletin gücü var."

♦ "3 bin 600' vereceğim diyorum 16 sene sonra aklı başına geliyor. 48 saat içinde OHAL'i kaldıracağım diyorum aynısını diyor."

♦ "Ne yapacağız? Kamuda yükselmenin en adil koşullarını koyacağız. Öyle maddeler koyacağız ki kamuda yükselirken kimse senin inancına, etnisitene bakmayacak. Devletin böyle bir işi olmayacak. Sadece liyakata bakacağız."

♦ "Üniversite öğrencileri 2 yıl içinde tüm yurtları bitirip sizi FETÖ benzeri örgütlere teslim etmeyeceğiz. 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım."

♦ "Bankaları yeniden yapılandıracağız."

♦ "En düşük emekli maaşı ile en yüksek emekli maaşı arasında 8-9 kat fark var. Bu olmaz. Finlandiya'da bu 2 kat. O düzeye indireceğiz."

♦ "Şu ana kadar vatandaş kemer sıktı. Benim cumhurbaşkanlığımda devlet kemer sıkacak. Parayı nereden bulacak diyor? Ee Saray'a, Suriyelilere para buldun. Yetmedi Marmaris'e yazlık saray yaptı. Asla orayı kullanmayacağım. Orayı engelli çocuklara vereceğim."

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 13:55

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