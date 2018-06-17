Çiftçinin kredi borcu 100 milyara yaklaştı

Borcunu ödeyemediği için icralık olan üretici sayısı her geçen gün artıyor. Takipteki kredi rakamı 2 milyar 721 milyon liraya ulaşmış durumda.

Bankacılık sektörünün tarım alanında kullandırdığı kredi miktarı, nisan sonu itibarıyla 100 milyar liraya yaklaştı.

Özellikle “tarım bankacılığı” konsepti ile çiftçilere özel kampanyalar ve kredi imkanları sunan bankalar, tarım sektörünün ihtiyaçlarını ve sezonluk nakit akışını göz önünde bulundurarak farklı tekliflerle çiftçiyi borçlandırıyor.

Devlet desteği ve geliri yeterli olmayan çiftçiler, mazot, gübre, zirai ilaç, tohum, fide, yem ve ekipman ihtiyaçlarını kredi ile karşılıyor. Bankalar, ‘ön ödemesiz’, ‘hasatta öde’ ve ‘esnek ödeme’ gibi tekliflerle borçlanmayı üreticiler açısından ‘cazip’ kılıyor!

4 AYDA 7.4 MİLYAR LİRALIK ARTTIŞ

AA’nın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2017 sonunda 86 milyar 197 milyon lira olan Türk bankacılık sektörünün tarım alanında kullandırdığı kredi miktarı bakiyesi, bu yılın nisan sonunda 93 milyar 560 milyon liraya ulaştı. Böylece sektörün tarım kredi bakiyesi, 4 aylık dönemde 7 milyar 363 milyon liralık artış gösterdi.

Kullandırılan tarım kredilerinin bakiyesi, nisan sonu itibarıyla 2017 sonuna kıyasla yüzde 8.5’lik artışa işaret etti.

3 MİLYAR TL’YE YAKININ TAKİPTE

Tarım sektöründeki 93.6 milyar liralık kredi bakiyesinin 24 milyar 263 milyon lirası kısa vadeli, 66 milyar 576 milyon lirası orta ve uzun vadeli kredilerden oluştu. Geriye kalanı ise çiftçi borcunu ödeyemediği için takipte!

Borcunu ödeyemediği için icralık olan üretici sayısı her geçen gün artıyor. Takipteki kredi rakamı 2 milyar 721 milyon liraya ulaşmış durumda. (İSTANBUL)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 13:18

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