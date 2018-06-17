Çiftçi perişan: Borç büyüdü, afet vurdu

Önce aşırı yağışların, ardından kuraklığın perişan ettiği çiftçiyi şimdi de hortum ve dolu vurdu. Kredi çeken üreticiler kara kara düşünüyor.

Demre’de dolu ve şiddetli rüzgar, ilk belirlemelere göre 939 dönüm sera alanına zar verdi.

Yağmur kısa sürede yerini ceviz ve yumurta büyüklüğünde dolu, ardından şiddetli rüzgara bıraktı. İlçe merkeziyle Kapaklı, Çevreli, Köşkerler, Beymelek, Gürses ve Yuva mahallelerinde etkili olan dolu ve şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, seraların plastik örtülerini yırttı. Bazı seralar çökerken, içindeki ürünler de zarar gördü.

6 MAHALLEYE ZARAR VERDİ

Demre Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Işık, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz ve teknik elemanlardan oluşan zarar tespit komisyonu dün gün boyu yaptıkları inceleme sonucu hasar tespit raporunu tamamladı. Buna göre, Kapaklı Mahallesi’nde 259 dönüm, Çevreli Mahallesi’nde 235 dönüm, Köşkerler Mahallesi’nde 160 dönüm, Beymelek Mahallesi’nde 80 dönüm, Gürses Mahallesi’nde 80 dönüm ve sadece dolunun vurduğu Yuva Mahallesi’nde 125 dönüm olmak üzere toplam 939 dönüm kapalı sera alanı zarar gördü.

Öte yandan Serik ilçesinde meydana gelen hortumda, 5 sera zarar gördü.

SADECE 6’DA 1’İ SİGORTALI!

Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, “Zarar gerçekten büyük. Dolu seraların plastik örtüsünü kalbura çevirerek, delik deşik etmiş. Cam seraların camlarını kırmış. Bazı seraları yerle bir etmiş. Bazı seraların da plastik örtüsünü atmış. 939 dönüm seradan yaklaşık 150 dönüme yakını sigortalı. Geri kalan çiftçinin sigortası yok. Kötü geçen bir sezonun ardından üretici bir daha mağdur oldu. Devletimizden yaraların sarılmasını bekliyoruz” dedi. (Antalya/DHA)

BURDUR’DA DOLU, TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERDİ

Burdur'un Ağlasun ilçesinde etkili olan dolu yağışı meyve bahçeleriyle ekili tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Ağlasun merkez ve Kibrit ile Yeşilbaş köylerinde dün akşam dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika süren dolu nedeniyle kiraz, elma, armut ve erik bahçeleriyle, ekili tarım alanları zarar gördü. Özellikle dalda hasadı bekleyen kirazların büyük ölçüde zarar gördüğü belirtildi.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının henüz başlamadığı, bayram sonrası ekiplerin tarım arazilerinde inceleme yapacağı kaydedildi. (BURDUR)

SERİK'TE HORTUM SERALARI YIKTI

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen hortumda, 5 sera zarar gördü. Serik'e bağlı Çandır Mahallesi Zayımlar mevkisinde, dün saat 14.00 sıralarında, hortum oluştu. Seraların bulunduğu alanda meydana gelen hortumda, 5 sera zarar gördü. Seraların plastik örtülerini uçuran hortum, demir profilleri yıktı. Hortumun ardından üreticilerin ihbarı üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelip, hasar tespit çalışması başlattı. Zarar gören seralardan birinde biber ekili olduğu, diğerlerinin ise boş olduğu belirtildi.

ÇİFTÇİNİN KREDİ BORCU 100 MİLYARA YAKLAŞTI

Fotoğraf: Çağlar Öztürk/DHA Bankacılık sektörünün tarım alanında kullandırdığı kredi miktarı, nisan sonu itibarıyla 100 milyar liraya yaklaştı.

Özellikle “tarım bankacılığı” konsepti ile çiftçilere özel kampanyalar ve kredi imkanları sunan bankalar, tarım sektörünün ihtiyaçlarını ve sezonluk nakit akışını göz önünde bulundurarak farklı tekliflerle çiftçiyi borçlandırıyor.

Devlet desteği ve geliri yeterli olmayan çiftçiler, mazot, gübre, zirai ilaç, tohum, fide, yem ve ekipman ihtiyaçlarını kredi ile karşılıyor. Bankalar, ‘ön ödemesiz’, ‘hasatta öde’ ve ‘esnek ödeme’ gibi tekliflerle borçlanmayı üreticiler açısından ‘cazip’ kılıyor!

4 AYDA 7.4 MİLYAR LİRALIK ARTTIŞ

AA’nın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2017 sonunda 86 milyar 197 milyon lira olan Türk bankacılık sektörünün tarım alanında kullandırdığı kredi miktarı bakiyesi, bu yılın nisan sonunda 93 milyar 560 milyon liraya ulaştı. Böylece sektörün tarım kredi bakiyesi, 4 aylık dönemde 7 milyar 363 milyon liralık artış gösterdi.

Kullandırılan tarım kredilerinin bakiyesi, nisan sonu itibarıyla 2017 sonuna kıyasla yüzde 8.5’lik artışa işaret etti.

3 MİLYAR TL’YE YAKININ TAKİPTE

Tarım sektöründeki 93.6 milyar liralık kredi bakiyesinin 24 milyar 263 milyon lirası kısa vadeli, 66 milyar 576 milyon lirası orta ve uzun vadeli kredilerden oluştu. Geriye kalanı ise çiftçi borcunu ödeyemediği için takipte!

Borcunu ödeyemediği için icralık olan üretici sayısı her geçen gün artıyor. Takipteki kredi rakamı 2 milyar 721 milyon liraya ulaşmış durumda. (İSTANBUL)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 16:06

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