İstanbul'da bilindik tablo: Sağanak sonrası yollar göle döndü

Meteoroloji'nin İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından başlayan yağış etkili oldu.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindesağanak yağmur nedeniyle bazı evlere su bastı, yollar ise adeta göle döndü.

İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. Yoğun yağış nedeniyle Beyoğlu Dernek sokakta bulunan birçok eve su bastı. Evde bulunanlar yağmur sularını kovalarla tahliye etmeye çalıştı. Evdeki eşyalar ise su baskını nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

Yoğun yağış ulaşımı da etkiledi. Piyalepaşa bulvarı yoğun yağış nedeniyle adeta göle döndü. Yoldaki su birikintisini gören sürücüler geri manevra yaparak farklı güzergâhlara yöneldi. Biriken suya rağmen yola devam etmeye çalışan bir taksinin içi ise yağmur sularıyla doldu.

İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle D-100 karayolu Merter yan yol mevkiinde yolu su bastı. Su baskını nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Fotoğraf: Berk Özkan/AA

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü de sağnak yağış uyarısı yapmıştı. Uyarıda şöyle denilmişti:

Fotoğraf: Ersan Şan/DHA

"Meteoroloji radarlarından alınan verilerin analizine göre İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki 3 saat boyunca etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ile dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."(İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 14:31

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