Seçim Günlüğü (17 Haziran 2018) - Büyükada'da HDP standına saldırı

YSK DEMİRTAŞ'IN MİTİNGLERE KATILMA TALEBİNİ REDDETTİ

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın yapılacak mitinglere katılabilmesi için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Adalet Bakanlığı'na başvuru yapmıştı. Başvuruya yanıt veren YSK, Demirtaş'ın mitinglere katılma talebini reddetti.

YSK Selahattin Demirtaş’ın mitinglere katılma talebini reddetti HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'a miting yeri veren YSK, Demirtaş'ın mitinglere katılma talebini ise reddetti.

SANCAR'DAN SEÇİM GÜVENLİĞİ AÇIKLAMASI

HDP'li Mithat Sancar, iktidarın HDP’yi baraj altında bırakmak için 'özel' çalıştığına dikkat çekerek, seçmenlere 'Sandıklara sahip çıkın' çağrısı yaptı.

Sancar: HDP’yi baraj altında bırakmak için ‘özel’ çalışıyorlar HDP'li Sancar, iktidarın HDP’yi baraj altında bırakmak için 'özel' çalıştığına dikkat çekerek, seçmenlere 'Sandıklara sahip çıkın' çağrısı yaptı.

MUHARREM İNCE DERSİM'DE KONUŞTU

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Dersim'deki Seyit Rıza Parkı'ndaki mitinginde konuştu.

Muharrem İnce Dersim'de: Hava durumu bile Erdoğan'dan fazla izlenmiş CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Dersim'de düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

DEMİRTAŞ: MİLYONLARCA İNSAN OTORİTER GİDİŞATLA UZLAŞMAYACAK

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Fransa gazetesi Le Monde için yazı yazdı. Demirtaş, “Türkiye’de barış ve demokrasi mücadelesi veren on milyonlarca insanın da bu otoriter gidişat ile hiçbir şekilde uzlaşamayacağını biliyorum” dedi.

Demirtaş: Milyonlarca insan otoriter gidişatla uzlaşmayacak Selahattin Demirtaş: Bedeli ne olursa olsun muhalefet yapmaya devam edeceğim.

BÜYÜKADA'DA HDP STANDINA SALDIRI: 2 KİŞİ BIÇAKLANDI

İstanbul Büyükada’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) standını dağıtıp partinin bayrağını yakmaya çalışan kişilere müdahale eden Sedat Şahin ve Vedat Demir bıçaklandı.

Büyükada'da HDP standına saldırıda 2 kişi bıçaklandı Büyükada'da, HDP standını yakmak isteyen saldırganlara engel olmak isteyen iki kişi yaralandı. Barış Yarkadaş yaralıların CHP'li olduğunu açıkladı.

SURUÇ'A GİTMEK İSTEYEN KURUM TEMSİLCİLERİ ENGELLENDİ

Urfa Suruç’ta AKP’lilerle esnafın ölümlü kavgasına dair kente gidip inceleme yapmak isteyen Diyarbakır’da aralarında Baro, İHD, KESK, Hak İnsiyatifi, TİHV, TMMOB ve TTB’nin olduğu 25 kuruma “can güvenliği” gerekçesiyle izin verilmedi.

Suruç’a gitmek isteyen 25 kuruma 'can güvenliği' engeli Diyarbakır Barosu, İHD ve DTSO'nun aralarında bulunduğu çeşitli kurumlardan oluşan heyetin Suruç'a gitmesine izin verilmedi.

YENİKAPI MİTİNGİ NEDENİYLE TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Yenikapı'daki miting nedeniyle Avrasya Tüneli ile bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da Yenikapı Mitingi nedeniyle trafiğe kapatılan bazı yollar İstanbul'da Tayyip Erdoğan katılımıyla yapılacak miting nedeniyle kapatılan bazı yollar ve alternatif güzergahları.

KILIÇDAROĞLU: MİLLET İTTİFAKI DEVAM EDER

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 24 Haziran'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, "İnce, kitlelere güven veriyor. Seçilecek, yeni ufuk açacak" dedi. Millet ittifakı'nın seçimden sonra da devam edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "İfade, din-vicdan özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı istiyoruz. Millet İttifakı, bu ilkeleri gerçekleştirinceye kadar sürer" ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı seçimden sonra da devam eder Seçimlere 1 hafta kala değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın seçimden sonra devam edeceğini söyledi.

TEZCAN: KAN AKMASIN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Suruç'ta gerçekleşen olaya ilişkin, "Hepimizi üzdü, yaraladı. Kan akmasın istiyoruz, çatışma olmasın istiyoruz. Bayram arifesinde insanların birbiriyle kavgası, ölümlere neden olması, acıların yaşanması kabul edilebilir bir şey değildir" dedi.

Bülent Tezcan: Kan akmasın, çatışma olmasın istiyoruz CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Suruç'ta gerçekleşen olaya ilişkin, 'Kan akmasın istiyoruz, çatışma olmasın istiyoruz' dedi.

MALATYA'DA SEÇİM NABZI

Evrensel muhabirleri Malatya'da farklı partilere oy verecek seçmenlerle 24 Haziran seçimlerini konuştu.

Malatya'da seçimin nabzı: Fabrikalar kapatıldı, üretici perişan Evrensel muhabirleri Malatya'da farklı partilere oy verecek seçmenlerle 24 Haziran seçimlerini konuştu.

KADINLARIN NE DERDİ VARSA, BİRLİKTE DEĞİŞTİRMEYE ADAY KADINLAR

Sevda Karaca yazdı: Halkların Demokratik Partisi adaylarının yüzde 38’i kadın. İşte HDP’nin kadın adaylarından portreler...

Kadınların ne derdi varsa, birlikte değiştirmeye aday kadınlar Halkların Demokratik Partisi adaylarının yüzde 38’i kadın. İşte HDP’nin kadın adaylarından portreler...

ELAZIĞ'DA SEÇİM NABZI

Elazığ'da seçimin nabzı: AKP’den kopuş, MHP’ye tepki var. Ancak her şeye rağmen AKP’nin Elazığ’da ‘birinci’ parti olarak çıkması bekleniyor.

Elazığ'da 'değişim'den söz edilebilir: AKP’den kopuş, MHP’ye tepki var Elazığ'da seçimin nabzı: AKP’den kopuş, MHP’ye tepki var. Ancak her şeye rağmen AKP’nin Elazığ’da ‘birinci’ parti olarak çıkması bekleniyor.