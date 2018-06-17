Büyükada'da HDP standına saldırıda 2 kişi bıçaklandı

Büyükada'da, HDP standını yakmak isteyen saldırganlara engel olmak isteyen iki kişi yaralandı. Barış Yarkadaş yaralıların CHP'li olduğunu açıkladı.

Büyükada'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) standına dün gece yarısı 01:00 sularında saldıran iki kişi parti bayraklarını ve standı yakma girişiminde bulundu. Bu sırada saldırganlar iki kişiyi bıçakla yaraladı. Hastaneye giden CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, yaralananların CHP'li olduğunu açıkladı.

YARKADAŞ: YARALILARA TERS KELEPÇE TAKILDI

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş’ın aktardığına göre olay şöyle gelişti: "Adalar'a dışarıdan geldiği anlaşılan yedi kişilik grup, HDP'nin çadırını yakmaya çalışıyor. O sırada bölgeden geçen iki partilimiz, olaya müdahale ediyor. Ve yedi kişi, arkadaşlarımıza saldırıyor. Arkadaşlarımız Vedat Demir ile Sedat Şahin bıçakla yaralanıyor. Polis tam 23 dakika sonra olay yerine geliyor. Üstüne üstlük bir de arkadaşlarımıza ters kelepçe takıyor.”

Fotoğraf. Barış Yarkadaş

Konuyla ilgili saldırganlardan 4 kişi gözaltına alındı.

bianet’e bilgi veren Avukat Sennur Baybuğa, dört kişinin saat 15.00 sularında ifadelerinin alınması bitmek üzere olduğunu, savcılığa çıkmalarının beklendiğini söyledi.

Yaralılardan Sedat Şahin taburcu edilirken, Vedat Demir'in tedavisi Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Büyükada'daki parti standında görevli CHP Gençlik Kolları Üyesi Bülent Atmaca ise olay anında bianet’e şöyle anlattı: "Dün gece oturduğumuz yerde birden bire bir grubun HDP'nin bayraklarını alıp yakmaya başladığını gördük. Bayrakları yakmalarına engel olacaktık, ama o sırada bıçaklamalar oldu. Arkadaşlar üstüne bir de polis tarafından darbedildiler. Hatta polis bu arkadaşlara hakaret etti.”

HDP üyesi Neşe Erdilek de “Olayla ilgili 4 kişinin yakalandığı bizim aldığımız bilgiler arasında. Ancak asıl bıçaklayanlar bunlar arasında değiller. Ada sakinlerin bir kısmı dün akşam motorla bir grup gencin geldiğini ve talimat aldıklarını söyleyerek bu saldırı hakkında konuştuklarını duymuş. Adanın dışından adaya şu anda özellikle HDP'ye saldırmak için gelenler var. Emniyet de şu anda baya kollama durumunda. Çünkü müdahale eden arkadaşlara da tutuklanma tehdidi yapıldı” dedi.

CHP Milletvekişi Barış Yarkadaş, yaralıları hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından gençlerin aileleri ile birlikte açıklama yapan Yarkadaş, "Adalar'a dışarıdan gelen yedi kişi, iki arkadaşımızı bıçakladı. Polis, 20 metre ötesindeki olaya 23 dakika sonra müdahale etti" dedi.

Polisin, saldırıya uğrayan CHP'lilere ters kelepçe taktığını da belirten Yarkadaş, "Bu akıl dışı tutum kabul edilemez" tepkisini gösterdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da seslenen Yarkadaş, şöyle konuştu: “Bu saldırganlar kimdir? Hangi partiye üyedir? Kim tarafından korunmaktadır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu göreve davet ediyor ve diyoruz ki; gözdağı çabaları bizi demokrasi mücadelemizden alıkoyamaz."

Mezopotamya Ajansı sabah geçtiği haberde, yaralıların HDP'li olduğunu aktarmıştı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 18:32

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