Büyükada’da bıçaklanan 2 HDP’liden biri gözaltına alındı

HDP'nin Büyükada'da kurduğu standa saldıran kişiler 2 HDP'liyi bıçakladı. Yaralılardan birinin gözaltına alındığı öne sürüldü.

İstanbul Büyükada'da HDP standına saldıran bir grup, HDP’li Sedat Şahin’i 4 yerinden bıçakladı, Vedat Demir ise ağır yaraladı.

MA^'nın aktardığına göre Sedat Şahin de yaralı bir şekilde gözaltına alındı.

BÜYÜKADA'DA SEÇİM ÇALIŞMASI YAPAN HDP'LİLER BIÇAKLANDI

İstanbul Büyükada’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) standını dağıtıp partinin bayrağını yakmaya çalışan kişilere müdahale eden Sedat Şahin ve Vedat Demir isimli 2 kişi, kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklandı. HDP standını dağıtıp yakmaya çalışan gruba müdahale eden Sedat Şahin isimli esnaf 4 yerinden bıçaklandığı öğrenilirken, Vedat Demir’in de ağır yaralandığı belirtildi. Yaralıların, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldüğü öğrenildi.

Sedat Şahin'in ise yaralı bir şekilde gözaltına alındığı ifade edildi.



Büyükada sakinleri, saldırıyı gerçekleştiren grubun adada ikamet etmediklerini ifade etti. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 12:33

www.evrensel.net